Освобождение острова Змеиный - как ВСУ вернули контроль

Остров Змеиный. Фото: кадр из видео

Остров Змеиный — символ сопротивления, с которого украинские защитники изгнали оккупантов. Его освобождение стало важной победой ВСУ, но далось оно непросто. Артиллерия, дроны, нестандартные решения и смелость — вот что стало ключом к успеху.

Об этом военные рассказали в интервью каналу O! Nebylovych.

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Освобождение острова Змеиный

Операция по освобождению Змеиного стала одной из самых ярких в современной истории Вооруженных сил Украины. Несмотря на отсутствие нужного вооружения, военные действовали нестандартно и с риском.

"В то время у нас практически не было средств, которые могли эффективно поражать остров с суши — он слишком далеко. Но у нас была задача. И мы ее выполнили", — рассказывает с позывным Бабай.

Чтобы достать оккупантов, украинцы подтянули гаубицу "Богдана" почти к берегу Дуная. Она буквально "достреливала" до острова. Стреляли так, что враг не имел покоя.

Авантюрные методы освобождения острова

Но артиллерией не ограничились. По словам одного из бойцов, были и авантюрные методы.

"Использовали автожиры. Ребята переодевались в "туристов" — рубашечки, шорты — чтобы незаметно подойти ближе", — вспоминает военный.

Остров Змеиный под украинским флагом

Когда остров удалось освободить, многие почувствовали не просто облегчение, а нечто большее. Боец делится, что после этого военные почувствовали, что могут больше.

"Это магическое место. Как только ступил туда — будто волна силы накрыла. Смотришь в море и знаешь: где-то там — они. Но это уже наш берег", — делится боец.

Змеиный стал началом. После его освобождения военные взялись за вышки на шельфе и разведку в сторону Крыма.

"После Змеиного стало понятно — теперь мы можем больше. Это был поворот", — говорит участник операции.

Напомним, стали известны детали операции освобождения вышек Бойко. Операция в Черном море проводилась в сложных условиях, а также требовала длительного планирования и подготовки.