Річниця визволення Зміїного — хронологія подій та як ЗСУ воювали із ЗС РФ за острів під Одесою у Чорному морі

Річниця визволення Зміїного — клаптик спротиву у морі
Сьогодні, 30 червня, три роки тому російські війська були змушені остаточно вевести свій гарнізон з окупованого острова "Зміїний" у Чорному морі. Звільнити цей клаптик землі вдалося завдяки влучним атакам ЗСУ, які не дали ЗС РФ жодного шансу на успіх.
Журналісти Новини.LIVE згадують, як це відбувалося у червні 2022 року.
Захоплення Зміїного
24 лютого 2022 року відбулися атаки на острів Зміїний ракетним крейсером "Москва". Тоді ж військовослужбовцям прикордонного загону пригрозили вбивством, якщо вони не складуть зброю та не вимкнуть системи РЛС. Того ж дня російські окупанти взяли у полон українських службовців, які перед тим оголосили по радіо крилату фразу цієї війни: "Російський військовий корабель, йди на …".
Атаки по ЗС РФ на Зміїному
Згодом Сили оборони України завдали низку нищівних ударів по позиціях ЗС РФ на Зміїному:
- 14 квітня ракети "Нептун" завдали серйозних пошкоджень російському кораблю "Москва" та потопили його.
- 2 травня Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.
- 17 червня українські військові потопили російський буксир "Василій Бех".
- 20 червня ЗСУ завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, завдавши окупантам значних втрат.
- 22 червня українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.
- 27 червня ЗСУ здійснили понад 10 влучних ударів по острову, знищивши ще один ЗРК "Панцир1".
Звільнення Зміїного
В результаті регулярних атак доля ЗС РФ на Зміїному була вирішена. Вночі проти 30 червня внаслідок проведеного етапу військової операції росіяни після 126-денної окупації з поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Для Росії це означало втрату контролю над частиною акваторії Чорного моря. Крім того, в той же день над півостровом ЗСУ ще й встигли збити ворожий гелікоптер.
Значення острову для України
Додамо, звільнення Зміїного надало можливість відкрити морський коридор та відновити цивільне судноплавство у Чорному морі. Завдяки цьому Україна теперь може експортувати зерно у приблизно 100 країн світу, чим забезпечує глобальну продовольчу безпеку. Крім того, міжнародна торгівля, яка без взяття під контроль острову була б неможливою, ще підживлює і нашу власну економіку.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як РФ вивозить українські ресурси. А також про штурми росіянами Херсонських островів.
Читайте Новини.LIVE!