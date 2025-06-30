Річниця визволення Зміїного — хронологія подій та як ЗСУ воювали із ЗС РФ за острів під Одесою у Чорному морі

Острів Зміїний. Фото: ukrainer.net

Сьогодні, 30 червня, три роки тому російські війська були змушені остаточно вевести свій гарнізон з окупованого острова "Зміїний" у Чорному морі. Звільнити цей клаптик землі вдалося завдяки влучним атакам ЗСУ, які не дали ЗС РФ жодного шансу на успіх.

Журналісти Новини.LIVE згадують, як це відбувалося у червні 2022 року.

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Захоплення Зміїного

24 лютого 2022 року відбулися атаки на острів Зміїний ракетним крейсером "Москва". Тоді ж військовослужбовцям прикордонного загону пригрозили вбивством, якщо вони не складуть зброю та не вимкнуть системи РЛС. Того ж дня російські окупанти взяли у полон українських службовців, які перед тим оголосили по радіо крилату фразу цієї війни: "Російський військовий корабель, йди на …".

Військові на острові. Фото: Ліберови

Атаки по ЗС РФ на Зміїному

Згодом Сили оборони України завдали низку нищівних ударів по позиціях ЗС РФ на Зміїному:

14 квітня ракети "Нептун" завдали серйозних пошкоджень російському кораблю "Москва" та потопили його.

2 травня Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

17 червня українські військові потопили російський буксир "Василій Бех".

20 червня ЗСУ завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, завдавши окупантам значних втрат.

22 червня українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

27 червня ЗСУ здійснили понад 10 влучних ударів по острову, знищивши ще один ЗРК "Панцир1".

Знищена будівля на острові. Фото: ДПСУ

Знищена ворожа техніка. Фото: Ліберови

Звільнення Зміїного

В результаті регулярних атак доля ЗС РФ на Зміїному була вирішена. Вночі проти 30 червня внаслідок проведеного етапу військової операції росіяни після 126-денної окупації з поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Для Росії це означало втрату контролю над частиною акваторії Чорного моря. Крім того, в той же день над півостровом ЗСУ ще й встигли збити ворожий гелікоптер.

Український прапор на Зміїному. Фото: УНІАН

Значення острову для України

Додамо, звільнення Зміїного надало можливість відкрити морський коридор та відновити цивільне судноплавство у Чорному морі. Завдяки цьому Україна теперь може експортувати зерно у приблизно 100 країн світу, чим забезпечує глобальну продовольчу безпеку. Крім того, міжнародна торгівля, яка без взяття під контроль острову була б неможливою, ще підживлює і нашу власну економіку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як РФ вивозить українські ресурси. А також про штурми росіянами Херсонських островів.