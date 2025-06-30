Годовщина освобождения Змеиного - хронология событий и как ВСУ воевали с ВС РФ за остров под Одессой в Черном море

Остров Змеиный. Фото: ukrainer.net

Сегодня, 30 июня, три года назад российские войска были вынуждены окончательно вывести свой гарнизон с оккупированного острова "Змеиный" в Черном море. Освободить этот клочок земли удалось благодаря точным атакам ВСУ, которые не дали ВС РФ ни единого шанса на успех.

Журналисты Новини.LIVE вспоминают, как это происходило в июне 2022 года.

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Захват Змеиного

24 февраля 2022 года состоялись атаки на остров Змеиный ракетным крейсером "Москва". Тогда же военнослужащим пограничного отряда пригрозили убийством, если они не сложат оружие и не выключат системы РЛС. В тот же день россияне взяли в плен украинских служащих, которые перед тем объявили по радио крылатую фразу этой войны: "Русский военный корабль, иди на ...".

Военные на острове. Фото: Либеровы

Атаки по ВС РФ на Змеином

Впоследствии Силы обороны Украины нанесли ряд сокрушительных ударов по позициям ВС РФ на Змеином:

14 апреля ракеты "Нептун" нанесли серьезные повреждения российскому кораблю "Москва" и потопили его.

2 мая Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.

17 июня украинские военные потопили российский буксир "Василий Бех".

20 июня ВСУ нанесли массированный удар по российскому гарнизону на острове, нанеся оккупантам значительные потери.

22 июня украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

27 июня ВСУ совершили более 10 точных ударов по острову, уничтожив еще один ЗРК "Панцирь1".

Уничтоженное здание на острове. Фото: ГПСУ

Уничтожена вражеская техника. Фото: Либеровы

Освобождение Змеиного

В результате регулярных атак судьба ВС РФ на Змеином была решена. В ночь на 30 июня в результате проведенного этапа военной операции россияне после 126-дневной оккупации со спешкой эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами. Для России это означало потерю контроля над частью акватории Черного моря. Кроме того, в тот же день над полуостровом ВСУ еще и успели сбить вражеский вертолет.

Украинский флаг на Змеином. Фото: УНИАН

Значение острова для Украины

Добавим, освобождение Змеиного позволило открыть морской коридор и восстановить гражданское судоходство в Черном море. Благодаря этому Украина теперь может экспортировать зерно в около 100 стран мира, чем обеспечивает глобальную продовольственную безопасность. Кроме того, международная торговля, которая без взятия под контроль острова была бы невозможна, еще подпитывает и нашу собственную экономику.

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ вывозит украинские ресурсы. А также о штурмах россиянами Херсонских островов.