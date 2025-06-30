Годовщина освобождения Змеиного - хронология событий и как ВСУ воевали с ВС РФ за остров под Одессой в Черном море

Годовщина освобождения Змеиного — клочок сопротивления в море
Сегодня, 30 июня, три года назад российские войска были вынуждены окончательно вывести свой гарнизон с оккупированного острова "Змеиный" в Черном море. Освободить этот клочок земли удалось благодаря точным атакам ВСУ, которые не дали ВС РФ ни единого шанса на успех.
Журналисты Новини.LIVE вспоминают, как это происходило в июне 2022 года.
Захват Змеиного
24 февраля 2022 года состоялись атаки на остров Змеиный ракетным крейсером "Москва". Тогда же военнослужащим пограничного отряда пригрозили убийством, если они не сложат оружие и не выключат системы РЛС. В тот же день россияне взяли в плен украинских служащих, которые перед тем объявили по радио крылатую фразу этой войны: "Русский военный корабль, иди на ...".
Атаки по ВС РФ на Змеином
Впоследствии Силы обороны Украины нанесли ряд сокрушительных ударов по позициям ВС РФ на Змеином:
- 14 апреля ракеты "Нептун" нанесли серьезные повреждения российскому кораблю "Москва" и потопили его.
- 2 мая Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.
- 17 июня украинские военные потопили российский буксир "Василий Бех".
- 20 июня ВСУ нанесли массированный удар по российскому гарнизону на острове, нанеся оккупантам значительные потери.
- 22 июня украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
- 27 июня ВСУ совершили более 10 точных ударов по острову, уничтожив еще один ЗРК "Панцирь1".
Освобождение Змеиного
В результате регулярных атак судьба ВС РФ на Змеином была решена. В ночь на 30 июня в результате проведенного этапа военной операции россияне после 126-дневной оккупации со спешкой эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами. Для России это означало потерю контроля над частью акватории Черного моря. Кроме того, в тот же день над полуостровом ВСУ еще и успели сбить вражеский вертолет.
Значение острова для Украины
Добавим, освобождение Змеиного позволило открыть морской коридор и восстановить гражданское судоходство в Черном море. Благодаря этому Украина теперь может экспортировать зерно в около 100 стран мира, чем обеспечивает глобальную продовольственную безопасность. Кроме того, международная торговля, которая без взятия под контроль острова была бы невозможна, еще подпитывает и нашу собственную экономику.
Напомним, недавно мы писали о том, как РФ вывозит украинские ресурсы. А также о штурмах россиянами Херсонских островов.
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