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Главная Одесса Уничтожение дронов РФ — одесские рыцари показали видео

Уничтожение дронов РФ — одесские рыцари показали видео

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 15:35
Одесские Рыцари зимнего похода отбили дроновую атаку ВС РФ пулеметами на Торецком направлении - видео
Военный с пулеметом. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Подробности боя

Российские военные совершили дроновую атаку на позиции одесской 28-й бригады в Донецкой области. Однако бойцы не растерялись и уничтожили вражеские беспилотники с помощью пулеметов.

Видео с кадрами уничтожения вражеских дронов поделились бойцы 28-й одесской бригады.

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Подробности боя

На Торецком направлении россияне делают огромную ставку на ударные дроны. С их помощью ВС РФ пытаются перебить логистику и уничтожать технику ВСУ. На этот раз враг попытался атаковать беспилотниками позиции бойцов одесской 28-й бригады имени Рыцарей зимнего похода. Однако военные не растерялись и уничтожили российские БпЛА очередями из крупнокалиберных пулеметов.

"Противодействовать атакам дронов изрядно помогают расчеты зенитных FPV-дронов. Но когда в небе несколько вражеских "птичек" приходится выбирать. И мы выбрали действовать с характером. Воины зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 28-й ОМБр ежедневно работают с пулеметами, чтобы украинское небо стало чище. Это эффектно и эффективно, но невероятно трудно и опасно. Ведь за считанные секунды дрон надо увидеть, вычислить его траекторию и скорость и сбить",— говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о том, как николаевские военные уничтожают технику врага. А также о масштабном дроновом налете защитников на ВС РФ.

 

Одесса Донецкая область Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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