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Головна Одеса Знищення дронів РФ — одеські лицарі показали відео

Знищення дронів РФ — одеські лицарі показали відео

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 15:35
Одеські Лицарі зимового походу відбили дронову атаку ЗС РФ кулеметами на Торецькому напрямку - відео
Військовий з кулеметом. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Подробиці бою

Російські військові здійснили дронову атаку на позиції одеської 28-ї бригади на Донеччині. Однак бійці не розгубилися та знищили ворожі безпілотники за допомогою кулеметів.

Відео з кадрами знищення ворожих дронів поділилися бійцы 28-ї одеської бригади.

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Подробиці бою

На Торецькому напрямку росіяни роблять величезну ставку на ударні дрони. За їх допомоги ЗС РФ намагаються перебити логістику та нищити техніку ЗСУ. Цього разу ворог спробував атакувати безпілотниками позиції бійців одеської 28-ї бригади імені Лицарів зимового походу. Однак військові не розгубилися та знищили російські БпЛА чергами з крупнокаліберних кулеметів.

"Протидіяти атакам дронів неабияк допомагають розрахунки зенітних FPV-дронів. Але  коли в небі декілька ворожих "пташок" доводиться обирати. І ми обрали діяти з характером. Воїни зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 28-ї ОМБр щоденно працюють з кулеметами, аби українське небо стало чистішим. Це ефектно та ефективно, але неймовірно важко та небезпечно. Адже за лічені секунди дрон треба побачити, вирахувати його траєкторію та швидкість і збити",— йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як миколаївські військові знищують техніку ворога. А також про масштабний дроновий наліт оборонців на ЗС РФ.

 

Одеса Донецька область Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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