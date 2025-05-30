Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

Вночі Росія знову здійснила атаку на цивільну інфраструктуру Одещини ударними дронами. Внаслідок ударів було пошкоджено приміщення та транспортні засоби поштового відділення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура та ДСНС Одещини.

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Наслідки атаки

В Одеській області внаслідок атаки безпілотників РФ виникла пожежа у відділенні Нової Пошти. Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники, спільно з працівниками Національної гвардії України, ліквідували пожежу на площі 300 м кв. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

"Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 8 рятувальників , від Національної гвардії України — 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Зруйнована будівля. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Прокуратура відкрила справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Правоохоронці документують усі наслідки збройної агресії РФ.

Гасіння вогню. Фото: ДСНС Одещини

Після атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про посилення обстрілів півдня України. А також про атаку на Миколаїв.