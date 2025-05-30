Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Атака на Одесчину — первые фото с места последствий

Атака на Одесчину — первые фото с места последствий

Ua en ru
Дата публикации 30 мая 2025 09:22
Последствия ночной атаки на Одесскую область дронами РФ ГСЧС Одесской области
Последствия обстрела. Фото: ДСНС Одесчины

Ночью Россия снова осуществила атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными дронами. В результате ударов были повреждены помещения и транспортные средства почтового отделения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура и ГСЧС Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

В Одесской области в результате атаки беспилотников РФ возник пожар в отделении Новой Почты. Также были повреждены рядом расположенные грузовые автомобили. Спасатели, совместно с работниками Национальной гвардии Украины, ликвидировали пожар на площади 300 м кв. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 8 спасателей, от Национальной гвардии Украины — 1 единица техники и 5 человек личного состава",— говорится в сообщении спасателей.

Возможно, это изображение 2 человека, огонь и текст
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение огонь и текст
Разрушенное здание. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение 2 человека, огонь и текст
Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Правоохранители документируют все последствия вооруженной агрессии РФ.

Возможно, это изображение огонь, нефтеперерабатывающий завод и текст
Тушение огня. Фото: ГСЧС Одесской области
None - фото 6
После атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали об усилении обстрелов юга Украины. А также об атаке на Николаев.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /