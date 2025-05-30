Последствия обстрела. Фото: ДСНС Одесчины

Ночью Россия снова осуществила атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными дронами. В результате ударов были повреждены помещения и транспортные средства почтового отделения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура и ГСЧС Одесской области.

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Последствия атаки

В Одесской области в результате атаки беспилотников РФ возник пожар в отделении Новой Почты. Также были повреждены рядом расположенные грузовые автомобили. Спасатели, совместно с работниками Национальной гвардии Украины, ликвидировали пожар на площади 300 м кв. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 8 спасателей, от Национальной гвардии Украины — 1 единица техники и 5 человек личного состава",— говорится в сообщении спасателей.

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Разрушенное здание. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Правоохранители документируют все последствия вооруженной агрессии РФ.

Тушение огня. Фото: ГСЧС Одесской области

После атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали об усилении обстрелов юга Украины. А также об атаке на Николаев.