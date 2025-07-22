В Одесі ліквідують наслідки нічного обстрілу дронами РФ

Атака на Одесу — кількість постраждалих квартир зростає
Внаслідок нічної атаки РФ на Одесу було пошкоджено щонайменше 135 вікон у багатоквартирних і приватних будинках. Наразі продовжується ліквідація наслідків обстрілу та прийом заявок на допомогу від постраждалих.
Про це повідомляє Одеська мерія.
Ліквідація наслідків
Працівники Київської районної адміністрації вже обробили 75 звернень від мешканців пошкоджених будинків. Наразі складено 10 актів обстеження квартир. Комунальники закрили 65 розбитих вікон ОСБ-плитами та плівкою та ще продовжують прибирати прилеглу територію.
"До ліквідації наслідків залучено понад 80 працівників міських служб, техніку та представників гуманітарних організацій", — йдетсья у повідомленні мерії.
Додамо, міський оперативний штаб працює до 17:00. Мешканці можуть звертатися по допомогу безпосередньо на місці.
Атака 22 липня
Внаслідок дронової атаки 22 липня в одному з районів міста зайнялася пожежа на парковці. Горіли автомобілі та адміністративна будівля. Рятувальники швидко ліквідували вогонь. Також вибуховою хвилею було вибито вікна в багатоповерхівках, знищено супермаркет та спортзал. Постраждала 41-річна жінка, її було госпіталізовано із мінно-вибуховою травмою.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одесити пережили цієї ночі. А також про пожежі після обстрілу.
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