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Головна Одеса Атака на Одесу — кількість постраждалих квартир зростає

Атака на Одесу — кількість постраждалих квартир зростає

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 15:07
В Одесі ліквідують наслідки нічного обстрілу дронами РФ
Ліквідація наслідків атаки. Фото: Одеська мерія

Внаслідок нічної атаки РФ на Одесу було пошкоджено щонайменше 135 вікон у багатоквартирних і приватних будинках. Наразі продовжується ліквідація наслідків обстрілу та прийом заявок на допомогу від постраждалих.

Про це повідомляє Одеська мерія.

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Ліквідація наслідків

Працівники Київської районної адміністрації вже обробили 75 звернень від мешканців пошкоджених будинків. Наразі складено 10 актів обстеження квартир. Комунальники закрили 65 розбитих вікон ОСБ-плитами та плівкою та ще продовжують прибирати прилеглу територію.

"До ліквідації наслідків залучено понад 80 працівників міських служб, техніку та представників гуманітарних організацій", — йдетсья у повідомленні мерії.

Додамо, міський оперативний штаб працює до 17:00. Мешканці можуть звертатися по допомогу безпосередньо на місці.

Атака 22 липня

Внаслідок дронової атаки 22 липня в одному з районів міста зайнялася пожежа на парковці. Горіли автомобілі та адміністративна будівля. Рятувальники швидко ліквідували вогонь. Також вибуховою хвилею було вибито вікна в багатоповерхівках, знищено супермаркет та спортзал. Постраждала 41-річна жінка, її було госпіталізовано із мінно-вибуховою травмою. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одесити пережили цієї ночі. А також про пожежі після обстрілу.

Одеса обстріли Новини Одеси ліквідація війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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