В Одессе ликвидируют последствия ночного обстрела дронами РФ

Атака на Одессу — количество пострадавших квартир растет
В результате ночной атаки РФ на Одессу было повреждено не менее 135 окон в многоквартирных и частных домах. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и прием заявок на помощь от пострадавших.
Об этом сообщает Одесская мэрия.
Ликвидация последствий
Работники Киевской районной администрации уже обработали 75 обращений от жителей поврежденных домов. Сейчас составлено 10 актов обследования квартир. Коммунальщики закрыли 65 разбитых окон ОСБ-плитами и пленкой и еще продолжают убирать прилегающую территорию.
"К ликвидации последствий привлечено более 80 работников городских служб, технику и представителей гуманитарных организаций", — говорится в сообщении мэрии.
Добавим, городской оперативный штаб работает до 17:00. Жители могут обращаться за помощью напрямую на месте.
Атака 22 июля
В результате дроновой атаки 22 июля в одном из районов города загорелся пожар на парковке. Горели автомобили и административное здание. Спасатели быстро ликвидировали огонь. Также взрывной волной были выбиты окна в многоэтажках, уничтожены супермаркет и спортзал. Пострадала 41-летняя женщина, она была госпитализирована с минно-взрывной травмой.
Напомним, недавно мы писали о том, что одесситы пережили этой ночью. А также о пожарах после обстрела.
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