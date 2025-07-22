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Главная Одесса Атака на Одессу — количество пострадавших квартир растет

Атака на Одессу — количество пострадавших квартир растет

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 15:07
В Одессе ликвидируют последствия ночного обстрела дронами РФ
Ликвидация последствий атаки. Фото: Одесская мэрия

В результате ночной атаки РФ на Одессу было повреждено не менее 135 окон в многоквартирных и частных домах. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и прием заявок на помощь от пострадавших.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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Ликвидация последствий

Работники Киевской районной администрации уже обработали 75 обращений от жителей поврежденных домов. Сейчас составлено 10 актов обследования квартир. Коммунальщики закрыли 65 разбитых окон ОСБ-плитами и пленкой и еще продолжают убирать прилегающую территорию.

"К ликвидации последствий привлечено более 80 работников городских служб, технику и представителей гуманитарных организаций", — говорится в сообщении мэрии.

Добавим, городской оперативный штаб работает до 17:00. Жители могут обращаться за помощью напрямую на месте.

Атака 22 июля

В результате дроновой атаки 22 июля в одном из районов города загорелся пожар на парковке. Горели автомобили и административное здание. Спасатели быстро ликвидировали огонь. Также взрывной волной были выбиты окна в многоэтажках, уничтожены супермаркет и спортзал. Пострадала 41-летняя женщина, она была госпитализирована с минно-взрывной травмой.

Напомним, недавно мы писали о том, что одесситы пережили этой ночью. А также о пожарах после обстрела.

Одесса обстрелы Новости Одессы ликвидация война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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