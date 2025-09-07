Відео
Головна Одеса Атака на Одесу — містяни розповіли, як рятувались від вибухів

Атака на Одесу — містяни розповіли, як рятувались від вибухів

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 17:13
Одесити, чиї квартири постраждали унаслідок удару, поділилися емоціями
Будинок, який постраждав унаслідок атаки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 7 вересня російські дрони атакували житлові квартали Одеси. Вибухи зруйнували вікна й балкони, пошкодили під’їзди та залишили людей серед уламків скла. 

Одесити, чиї домівки були пошкоджені унаслідок атаки, поділилися своїми емоціями про пережиту ніч з кореспондентом Новини.LIVE.

Атака на Одесу: що розповідають містяни

За словами мешканців одного із пошкодженого будинку, ударна хвиля вибила вікна у квартирах, зруйнувала балкони та частину дахів. У під’їздах, куди влучили уламки, спалахнула пожежа. Люди в паніці вибігали на вулицю, рятуючи документи та найцінніше.

Атака на Одесу — містяни розповіли, як рятувались від вибухів - фото 1
Будинок в Одесі, який постраждав унаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE

Вранці подвір’я було всіяне склом, а волонтери й комунальники виносили залишки пошкоджених речей. Саме тоді люди змогли повною мірою побачити масштаби руйнувань.

"Фактично всі квартири постраждали. У нас повилітали вікна на лоджіях, шість шибок з дерев’яних рам — це лише те, що в нас. Добре, що дали плівку й продуктові пакети, допомогли з контейнерами для скла", — розповідає мешканка будинку Людмила.

Атака на Одесу — містяни розповіли, як рятувались від вибухів - фото 2
Голова ОСББ будинку, який постраждав від атаки дронами, Катерина. Фото: Новини.LIVE

Жінка зізналася, що тієї ночі її вдома не було. Про трагедію вона дізналася лише зранку, коли подзвонила сестра.

"Коли приїхала, тут уже все було у склі. Добре, що пожежу вдалося швидко загасити, бо зачепило ціле крило будинку", — додає одеситка.

Атака на Одесу — містяни розповіли, як рятувались від вибухів - фото 3
Мешканка будинку Людмила. Фото: Новини.LIVE
Атака на Одесу — містяни розповіли, як рятувались від вибухів - фото 4
У квартирі Людмили вибуховою хвилею повибивало вікна. Фото: Новини.LIVE

Інша мешканка розповідає, що вибухи були настільки потужними, що їх неможливо було переплутати з чимось іншим.

"Я проснулась близько третьої години. Почула глухі удари, чоловік вийшов на балкон, і саме тоді вибухнуло так, що він ледь устиг забігти назад. Я схопила сумку з документами й ми вибігли на вулицю", — пригадує пані Катерина Костенко.

Атака на Одесу — містяни розповіли, як рятувались від вибухів - фото 5
Мешканка будинку Катерина. Фото: Новини.LIVE

Її квартира постраждала менше, ніж у сусідів, але жінка не стримує емоцій. Вона розповіла історію знайомої родини.

"У нас лише балкон і вікна. Але є родини, в яких вигоріли квартири. Одні сусіди поховали батька вчора, а сьогодні втратили житло. Їхній син закрив матір собою, і його посікло склом. Це просто страшно", — додала Катерина.

За словами людей, місто надало першу допомогу: плівку для закриття вікон, продуктові пакети й навіть психологічну підтримку. Водночас відновлення пошкодженого житла потребуватиме часу і коштів.

Атака на Одесу — містяни розповіли, як рятувались від вибухів - фото 6
Дірка в стіні будинку від влучання. Фото: Новини.LIVE

Які наслідки атаки на Одесу

Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки — прибирають територію та закривають віконні отвори плівкою й плитами. За останніми даними, пошкоджено 18 будинків та 124 квартири. Заміни потребують 182 вікна та 78 балконних блоків у житлі одеситів, а також понад 30 вікон у під’їздах. Крім того, вибухова хвиля пошкодила ще 7 вікон в одному з навчальних закладів міста.

Нагадаємо, через ворожу атаку на Одесу постраждав Ботанічний сад національного університету імені Мечникова, руйнувань зазнали теплиці з рідкісними рослинами. Також ми писали, що в Одесі запрацювали оперативні штаби для мешканців, чиї домівки пошкодили росіяни дронами.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
