Одесситы, чьи квартиры пострадали в результате удара, поделились эмоциями

Дом, который пострадал в результате атаки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 7 сентября российские дроны атаковали жилые кварталы Одессы. Взрывы разрушили окна и балконы, повредили подъезды и оставили людей среди осколков стекла.

Одесситы, чьи дома были повреждены в результате атаки, поделились своими эмоциями о пережитой ночи с корреспондентом Новини.LIVE.

Атака на Одессу: что рассказывают горожане

По словам жителей одного из поврежденного дома, ударная волна выбила окна в квартирах, разрушила балконы и часть крыш. В подъездах, куда попали обломки, вспыхнул пожар. Люди в панике выбегали на улицу, спасая документы и самое ценное.

Дом в Одессе, который пострадал в результате атаки. Фото: Новини.LIVE

Утром двор был усеян стеклом, а волонтеры и коммунальщики выносили остатки поврежденных вещей. Именно тогда люди смогли в полной мере увидеть масштабы разрушений.

"Фактически все квартиры пострадали. У нас повылетали окна на лоджиях, шесть стекол из деревянных рам — это только то, что у нас. Хорошо, что дали пленку и продуктовые пакеты, помогли с контейнерами для стекла", — рассказывает жительница дома Людмила.

Председатель ОСМД дома, который пострадал от атаки дронами, Екатерина. Фото: Новини.LIVE

Женщина призналась, что в ту ночь ее дома не было. О трагедии она узнала только утром, когда позвонила сестра.

"Когда приехала, здесь уже все было в стекле. Хорошо, что пожар удалось быстро потушить, потому что задело целое крыло дома", — добавляет одесситка.

Жительница дома Людмила. Фото: Новини.LIVE

В квартире Людмилы взрывной волной выбило окна. Фото: Новини.LIVE

Другая жительница рассказывает, что взрывы были настолько мощными, что их невозможно было перепутать с чем-то другим.

"Я проснулась около трех часов. Услышала глухие удары, муж вышел на балкон, и именно тогда взорвалось так, что он едва успел забежать обратно. Я схватила сумку с документами и мы выбежали на улицу", — вспоминает Екатерина Костенко.

Жительница дома Екатерина. Фото: Новини.LIVE

Ее квартира пострадала меньше, чем у соседей, но женщина не сдерживает эмоций. Она рассказала историю знакомой семьи.

"У нас только балкон и окна. Но есть семьи, у которых выгорели квартиры. Одни соседи похоронили отца вчера, а сегодня потеряли жилье. Их сын закрыл мать собой, и его посекло стеклом. Это просто страшно", — добавила Екатерина.

По словам людей, город оказал первую помощь: пленку для закрытия окон, продуктовые пакеты и даже психологическую поддержку. В то же время восстановление поврежденного жилья потребует времени и средств.

Дырка в стене дома от попадания. Фото: Новини.LIVE

Каковы последствия атаки на Одессу

Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки — убирают территорию и закрывают оконные проемы пленкой и плитами. По последним данным, повреждены 18 домов и 124 квартиры. В замене нуждаются 182 окна и 78 балконных блоков в жилье одесситов, а также более 30 окон в подъездах. Кроме того, взрывная волна повредила еще 7 окон в одном из учебных заведений города.

Напомним, из-за вражеской атаки на Одессу пострадал Ботанический сад национального университета имени Мечникова, разрушениям подверглись теплицы с редкими растениями. Также мы писали, что в Одессе заработали оперативные штабы для жителей, чьи дома повредили россияне дронами.