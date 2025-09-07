Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Атака на Одессу — горожане рассказали, как спасались от взрывов

Атака на Одессу — горожане рассказали, как спасались от взрывов

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 17:13
Одесситы, чьи квартиры пострадали в результате удара, поделились эмоциями
Дом, который пострадал в результате атаки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 7 сентября российские дроны атаковали жилые кварталы Одессы. Взрывы разрушили окна и балконы, повредили подъезды и оставили людей среди осколков стекла.

Одесситы, чьи дома были повреждены в результате атаки, поделились своими эмоциями о пережитой ночи с корреспондентом Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Атака на Одессу: что рассказывают горожане

По словам жителей одного из поврежденного дома, ударная волна выбила окна в квартирах, разрушила балконы и часть крыш. В подъездах, куда попали обломки, вспыхнул пожар. Люди в панике выбегали на улицу, спасая документы и самое ценное.

Атака на Одесу — містяни розповіли, як рятувались від вибухів - фото 1
Дом в Одессе, который пострадал в результате атаки. Фото: Новини.LIVE

Утром двор был усеян стеклом, а волонтеры и коммунальщики выносили остатки поврежденных вещей. Именно тогда люди смогли в полной мере увидеть масштабы разрушений.

"Фактически все квартиры пострадали. У нас повылетали окна на лоджиях, шесть стекол из деревянных рам — это только то, что у нас. Хорошо, что дали пленку и продуктовые пакеты, помогли с контейнерами для стекла", — рассказывает жительница дома Людмила.

Атака на Одесу — містяни розповіли, як рятувались від вибухів - фото 2
Председатель ОСМД дома, который пострадал от атаки дронами, Екатерина. Фото: Новини.LIVE

Женщина призналась, что в ту ночь ее дома не было. О трагедии она узнала только утром, когда позвонила сестра.

"Когда приехала, здесь уже все было в стекле. Хорошо, что пожар удалось быстро потушить, потому что задело целое крыло дома", — добавляет одесситка.

Атака на Одесу — містяни розповіли, як рятувались від вибухів - фото 3
Жительница дома Людмила. Фото: Новини.LIVE
Атака на Одесу — містяни розповіли, як рятувались від вибухів - фото 4
В квартире Людмилы взрывной волной выбило окна. Фото: Новини.LIVE

Другая жительница рассказывает, что взрывы были настолько мощными, что их невозможно было перепутать с чем-то другим.

"Я проснулась около трех часов. Услышала глухие удары, муж вышел на балкон, и именно тогда взорвалось так, что он едва успел забежать обратно. Я схватила сумку с документами и мы выбежали на улицу", — вспоминает Екатерина Костенко.

Атака на Одесу — містяни розповіли, як рятувались від вибухів - фото 5
Жительница дома Екатерина. Фото: Новини.LIVE

Ее квартира пострадала меньше, чем у соседей, но женщина не сдерживает эмоций. Она рассказала историю знакомой семьи.

"У нас только балкон и окна. Но есть семьи, у которых выгорели квартиры. Одни соседи похоронили отца вчера, а сегодня потеряли жилье. Их сын закрыл мать собой, и его посекло стеклом. Это просто страшно", — добавила Екатерина.

По словам людей, город оказал первую помощь: пленку для закрытия окон, продуктовые пакеты и даже психологическую поддержку. В то же время восстановление поврежденного жилья потребует времени и средств.

Атака на Одесу — містяни розповіли, як рятувались від вибухів - фото 6
Дырка в стене дома от попадания. Фото: Новини.LIVE

Каковы последствия атаки на Одессу

Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки — убирают территорию и закрывают оконные проемы пленкой и плитами. По последним данным, повреждены 18 домов и 124 квартиры. В замене нуждаются 182 окна и 78 балконных блоков в жилье одесситов, а также более 30 окон в подъездах. Кроме того, взрывная волна повредила еще 7 окон в одном из учебных заведений города.

Напомним, из-за вражеской атаки на Одессу пострадал Ботанический сад национального университета имени Мечникова, разрушениям подверглись теплицы с редкими растениями. Также мы писали, что в Одессе заработали оперативные штабы для жителей, чьи дома повредили россияне дронами.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации