Повреждены теплицы Ботанического сада в Одессе

В Одессе в результате атаки РФ пострадал Ботанический сад. Фото: facebook/onupress

Из-за вражеской атаки на Одессу пострадал Ботанический сад национального университета имени Мечникова. Разрушениям подверглись теплицы с редкими растениями. Руководство сада просит одесситов помочь спасти уцелевшие коллекции.

Об этом сообщили на странице Ботанического сада ОНУ Мечникова в Facebook.

Сообщение на странице Ботанического сада. Фото: скриншот из Facebook

Дроны РФ повредили уникальные растения

Отметим, что российские дроны, которые этой ночью атаковали район возле Дворца спорта, зацепили и территорию Ботанического сада ОНУ Мечникова на Французском бульваре. По информации руководства дендрария, взрывной волной повреждено минимум одно здание и стеклянные теплицы, где хранились уникальные растения.

"Друзья, у нас беда. Пострадали теплицы, надо собрать стекло и спасти уцелевшие растения. Мы будем очень благодарны каждому, кто придет", — говорится в сообщении.

Волонтеров ждут в понедельник, 8 сентября, в 10:00 по адресу Французский бульвар, 48/50. По словам руководства, главное сейчас — оперативно расчистить территорию, чтобы сохранить редкие коллекции и не допустить дальнейших потерь.

Поврежденное помещение. Фото: facebook/onupress

Атака на Одессу: последствия

Напомним, в ночь на 7 сентября россияне атаковали Одессу ударными дронами. Оккупанты попали в жилые дома, склады и спорткомплекс. В одной из многоэтажек снаряд пробил стену насквозь до квартиры, видно большую дыру. В окрестных населенных пунктах разрушен пятиэтажный дом, повреждены складские помещения с зерном и семь автомобилей. Пострадали три человека.