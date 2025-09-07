Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Дроны РФ повредили уникальные растения в Одессе — нужна помощь

Дроны РФ повредили уникальные растения в Одессе — нужна помощь

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 13:40
Повреждены теплицы Ботанического сада в Одессе
В Одессе в результате атаки РФ пострадал Ботанический сад. Фото: facebook/onupress

Из-за вражеской атаки на Одессу пострадал Ботанический сад национального университета имени Мечникова. Разрушениям подверглись теплицы с редкими растениями. Руководство сада просит одесситов помочь спасти уцелевшие коллекции.

Об этом сообщили на странице Ботанического сада ОНУ Мечникова в Facebook.

Реклама
Читайте также:
Дрони РФ пошкодили унікальні рослини в Одесі — потрібна допомога - фото 1
Сообщение на странице Ботанического сада. Фото: скриншот из Facebook

Дроны РФ повредили уникальные растения

Отметим, что российские дроны, которые этой ночью атаковали район возле Дворца спорта, зацепили и территорию Ботанического сада ОНУ Мечникова на Французском бульваре. По информации руководства дендрария, взрывной волной повреждено минимум одно здание и стеклянные теплицы, где хранились уникальные растения.

"Друзья, у нас беда. Пострадали теплицы, надо собрать стекло и спасти уцелевшие растения. Мы будем очень благодарны каждому, кто придет", — говорится в сообщении.

Волонтеров ждут в понедельник, 8 сентября, в 10:00 по адресу Французский бульвар, 48/50. По словам руководства, главное сейчас — оперативно расчистить территорию, чтобы сохранить редкие коллекции и не допустить дальнейших потерь.

Дроны РФ повредили уникальные растения в Одессе — нужна помощь - фото 2
Поврежденное помещение. Фото: facebook/onupress

Атака на Одессу: последствия

Напомним, в ночь на 7 сентября россияне атаковали Одессу ударными дронами. Оккупанты попали в жилые дома, склады и спорткомплекс. В одной из многоэтажек снаряд пробил стену насквозь до квартиры, видно большую дыру. В окрестных населенных пунктах разрушен пятиэтажный дом, повреждены складские помещения с зерном и семь автомобилей. Пострадали три человека.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации