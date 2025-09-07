Відео
Головна Одеса Дрони РФ пошкодили унікальні рослини в Одесі — потрібна допомога

Дрони РФ пошкодили унікальні рослини в Одесі — потрібна допомога

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 13:40
Пошкоджено теплиці Ботанічного саду в Одесі
В Одесі унаслідок атаки РФ постраждав Ботанічний сад. Фото: facebook/onupress

Через ворожу атаку на Одесу постраждав Ботанічний сад національного університету імені Мечникова. Руйнувань зазнали теплиці з рідкісними рослинами. Керівництво саду просить одеситів допомогти врятувати уцілілі колекції.

Про це повідомили на сторінці Ботанічного саду ОНУ Мечникова у Facebook.

Дрони РФ пошкодили унікальні рослини в Одесі — потрібна допомога - фото 1
Допис на сторінці Ботанічного саду. Фото: скриншот з Facebook

Дрони РФ пошкодили унікальні рослини

Зазначимо, що російські дрони, що цієї ночі атакували район біля Палацу спорту, зачепили й територію Ботанічного саду ОНУ Мечникова на Французькому бульварі. За інформацією керівництва дендрарію, вибуховою хвилею пошкоджено мінімум одну будівлю та скляні теплиці, де зберігалися унікальні рослини.

"Друзі, у нас лихо. Постраждали теплиці, треба зібрати скло й врятувати вцілілі рослини. Ми будемо дуже вдячні кожному, хто прийде", — йдеться у повідомленні.

Волонтерів чекають у понеділок, 8 вересня, о 10:00 за адресою Французький бульвар, 48/50. За словами керівництва, головне зараз — оперативно розчистити територію, аби зберегти рідкісні колекції й не допустити подальших втрат.

Дрони РФ пошкодили унікальні рослини в Одесі — потрібна допомога - фото 2
Пошкоджене приміщення. Фото: facebook/onupress

Атака на Одесу: наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня росіяни атакували Одесу ударними дронами. Окупанти поцілили в житлові будинки, склади та спорткомплекс. В одній із багатоповерхівок снаряд пробив стіну наскрізь до квартири, видно велику дірку. У навколишніх населених пунктах зруйновано п’ятиповерховий будинок, пошкоджені складські приміщення з зерном і сім автомобілів. Постраждало троє людей.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
