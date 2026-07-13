Атака на Одесу: нові дані про постраждалих, фото наслідків
Російські війська вранці 13 липня завдали комбінованого удару ракетами та дронами по Одеській області. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема автобусне підприємство. Спочатку повідомляли про п'ятьох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до шести. Серед поранених — 5-річна дівчинка, яка перебуває в лікарні.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та зафільмували наслідки атаки.
Перші хвилини після атаки
Найбільших втрат зазнало автобусне підприємство. На його території згоріли автобуси, а десятки транспортних засобів отримали пошкодження. Директор підприємства В'ячеслав Черкесов розповів, що найважчим для нього було дізнатися про стан працівників, які саме повернулися з рейсів.
"Найголовніше — що з людьми. Двоє наших водіїв постраждали. Один зараз перебуває на операційному столі, другого вже стабілізували. Якби удар стався на годину пізніше, наслідки були б значно страшнішими. Це звичайне цивільне підприємство, і навіть із супутника видно, що тут стоять пасажирські автобуси, а не військова техніка", — зазначив В'ячеслав Черкесов.
За словами директора, збитки вже зараз можна назвати колосальними. Частину автобусів відновити не вдасться, а для ремонту інших доведеться чекати на запчастини та скло з-за кордону.
Кількість поранених зросла
Після уточнення інформації стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася з п'яти до шести людей. Серед них — 5-річна дівчинка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також поранення отримали чоловіки віком від 55 до 66 років.
Робота рятувальників
На місці працювали понад 30 рятувальників, які ліквідовували наслідки атаки. Попри повторні повітряні тривоги, вони змогли швидко загасити масштабну пожежу та не допустили поширення вогню. Надзвичайники працювали в складних умовах, адже загроза повторних ударів залишалася навіть під час ліквідації пожежі.
"Внаслідок російської атаки спалахнула масштабна пожежа. Горіли шість автобусів, ще одинадцять автобусів і шість легкових автомобілів зазнали пошкоджень. Попри повторні повітряні тривоги рятувальники швидко ліквідували пожежу і не дали вогню поширитися на більшу площу. Також ушкоджень зазнав місцевий санаторій", — зазначив речниця ДСНС Марина Аверіна.
Що відомо про атаку
Вранці 13 липня російські війська здійснили комбінований удар ракетами та безпілотниками по цивільній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок атаки в житловому будинку вибито вікна. Також пошкоджень зазнав місцевий санаторій.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. На місці триває документування наслідків російського удару.
Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська в ніч проти 11 липня завдали чергового удару по півдню Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено поліклініку, приватні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
Також Новини.LIVE писали, що Росія здійснила атаку на цивільну портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкти цивільної портової інфраструктури та спеціалізовану техніку. На території одного з терміналів виникла пожежа. Через атаку загинув докер-механізатор порту. Він у цей момент знаходився на посту.
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