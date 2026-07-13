Атака на Одесу: нові дані про постраждалих, фото наслідків

Наслідки удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська вранці 13 липня завдали комбінованого удару ракетами та дронами по Одеській області. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема автобусне підприємство. Спочатку повідомляли про п'ятьох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до шести. Серед поранених — 5-річна дівчинка, яка перебуває в лікарні.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та зафільмували наслідки атаки.

Перші хвилини після атаки

Найбільших втрат зазнало автобусне підприємство. На його території згоріли автобуси, а десятки транспортних засобів отримали пошкодження. Директор підприємства В'ячеслав Черкесов розповів, що найважчим для нього було дізнатися про стан працівників, які саме повернулися з рейсів.

"Найголовніше — що з людьми. Двоє наших водіїв постраждали. Один зараз перебуває на операційному столі, другого вже стабілізували. Якби удар стався на годину пізніше, наслідки були б значно страшнішими. Це звичайне цивільне підприємство, і навіть із супутника видно, що тут стоять пасажирські автобуси, а не військова техніка", — зазначив В'ячеслав Черкесов.

Директор підприємства про атаку. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

За словами директора, збитки вже зараз можна назвати колосальними. Частину автобусів відновити не вдасться, а для ремонту інших доведеться чекати на запчастини та скло з-за кордону.

Знищений автобус. Фото: Новини.LIVE

Вигорілий салон автобуса. Фото: Новини.LIVE

Кількість поранених зросла

Після уточнення інформації стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася з п'яти до шести людей. Серед них — 5-річна дівчинка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також поранення отримали чоловіки віком від 55 до 66 років.

Побиті автобуси. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений салон. Фото: Новини.LIVE

Робота рятувальників

На місці працювали понад 30 рятувальників, які ліквідовували наслідки атаки. Попри повторні повітряні тривоги, вони змогли швидко загасити масштабну пожежу та не допустили поширення вогню. Надзвичайники працювали в складних умовах, адже загроза повторних ударів залишалася навіть під час ліквідації пожежі.

"Внаслідок російської атаки спалахнула масштабна пожежа. Горіли шість автобусів, ще одинадцять автобусів і шість легкових автомобілів зазнали пошкоджень. Попри повторні повітряні тривоги рятувальники швидко ліквідували пожежу і не дали вогню поширитися на більшу площу. Також ушкоджень зазнав місцевий санаторій", — зазначив речниця ДСНС Марина Аверіна.

Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Вогнеборці гасять пожежу. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Вранці 13 липня російські війська здійснили комбінований удар ракетами та безпілотниками по цивільній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок атаки в житловому будинку вибито вікна. Також пошкоджень зазнав місцевий санаторій.

Рятувальник гасить вогонь. Фото: Новини.LIVE

Комунальник прибирає уламки. Фото: Новини.LIVE

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. На місці триває документування наслідків російського удару.

Комунальник прибирає вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська в ніч проти 11 липня завдали чергового удару по півдню Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено поліклініку, приватні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що Росія здійснила атаку на цивільну портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкти цивільної портової інфраструктури та спеціалізовану техніку. На території одного з терміналів виникла пожежа. Через атаку загинув докер-механізатор порту. Він у цей момент знаходився на посту.