Атака по Одесі: під завалами знайшли тіло людини

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: Олег Кіпер

Вночі РФ атакувала портову інфраструктуру Одеси. Внаслідок влучання ракети по складу, де зберігалось зерно, загинула людина.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї зі зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Щирі співчуття рідним та близьким…" — йдеться в повідомленні.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Атака по Одесі

Нагадаємо, противник спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети "Онікс". Також ворог застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.

Також ми писали, що в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Одесу. Ворог вдарив по нежитловій висотці, складському приміщенню та одному з приватних будинків Одеського району.

Зазначимо, окупанти намагались розосередити увагу сил ППО й змінили траєкторію польоту БпЛА та ракет. Подробиці обстрілу розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.