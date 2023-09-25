Атака по Одесі: під завалами знайшли тіло людини
Вночі РФ атакувала портову інфраструктуру Одеси. Внаслідок влучання ракети по складу, де зберігалось зерно, загинула людина.
Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї зі зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Щирі співчуття рідним та близьким…" — йдеться в повідомленні.
Атака по Одесі
Нагадаємо, противник спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети "Онікс". Також ворог застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.
Також ми писали, що в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Одесу. Ворог вдарив по нежитловій висотці, складському приміщенню та одному з приватних будинків Одеського району.
Зазначимо, окупанти намагались розосередити увагу сил ППО й змінили траєкторію польоту БпЛА та ракет. Подробиці обстрілу розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.