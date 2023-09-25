Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Атака по Одесі: під завалами знайшли тіло людини arrow

Атака по Одесі: під завалами знайшли тіло людини

25 вересня 2023 12:54
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Атака по Одесі: під завалами знайшли тіло людини
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: Олег Кіпер
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі РФ атакувала портову інфраструктуру Одеси. Внаслідок влучання ракети по складу, де зберігалось зерно, загинула людина. 

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

"На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї зі зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Щирі співчуття рідним та близьким…" — йдеться в повідомленні. 

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот 
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот 

Атака по Одесі

Нагадаємо, противник спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети "Онікс". Також ворог застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.

Також ми писали, що в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Одесу. Ворог вдарив по нежитловій висотці, складському приміщенню та одному з приватних будинків Одеського району.

Зазначимо, окупанти намагались розосередити увагу сил ППО й змінили траєкторію польоту БпЛА та ракет. Подробиці обстрілу розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз