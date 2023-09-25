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Атака по Одессе: под завалами нашли тело человека

25 сентября 2023 12:54
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Атака по Одессе: под завалами нашли тело человека
Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: Олег Кипер
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью РФ атаковала портовую инфраструктуру Одессы. В результате попадания ракеты по составу, где хранилось зерно, погиб человек.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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"К сожалению, в результате российской ночной атаки есть погибший человек. В склад, где хранилось зерно, попала российская ракета. Два человека, работавшие в помещении, с ночи не выходили на связь. В 12:15 под завалами было найдено тело одного из пропавших лиц. Поисково-спасательные работы продолжаются. Искренние соболезнования родным и близким…" — говорится в сообщении.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Атака по Одессе

Напомним, противник направил по Одесской области 19 ударных дронов типа Shahed-136/131 и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также враг применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения разными областями.

Также мы писали, что в ОВА рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Одессу. Враг ударил по нежилой высотке, складскому помещению и одному из частных домов Одесского района.

Отметим, оккупанты пытались рассредоточить внимание сил ПВО и изменили траекторию полета БпЛА и ракет. Подробности обстрела рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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