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Головна Одеса Атака ЗСУ — у Криму росіяни виводять у море судна-мішені

Атака ЗСУ — у Криму росіяни виводять у море судна-мішені

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Дата публікації: 11 червня 2025 10:28
Росія захищає суднобудівний завод "Затока" в Криму від ракет ЗСУ судном-мішенею
Судно-мішень. Фото ілюстративне: Кримський вітер

Росіяни поставили баржу з елементами пасивної радіоелектронної боротьби на вході в бухту суднобудівного заводу "Затока" у Керчі. Таким чином окупанти намагаються захистити підприємство від атак ЗСУ.

Про це повідомляють журналісти видання Кримський вітер.

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Баржа з РЕБами

На баржі, яку поставили на вході в бухту заводу "Затока" в Керчі, розташовані відбивачі, які спотворюють сигнал радіолокації головки самонаведення ракет. Такі кораблі також називають судами-мішенями. Цей несамоходний плавзасіб — "великий корабельний щит проєкту 436 біс". Їх  виготовляє ТОВ "Сокільська верф" у Благовіщенську.  На Чорноморський флот Росії у 2015 році було поставлено два таких судна. 

Такий безпековий захід пов'язаний із постійною загрозою від українських засобів ураження. Оскільки саме на заводі "Затока" будують військові кораблі для Чорноморського флоту РФ.

Росія захищая корабельний завод в Криму судном-мішенню - фото 1
Судно-мішень біля заводу. Фото: Кримський вітер
Росія захищая корабельний завод в Криму судном-мішенню - фото 2
Баржа з РЕБами. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ побоюється десанту ЗСУ в Криму. А також про те, навіщо Росія будує ангари для літаків на окупованому півострові.

Одеса Крим завод Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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