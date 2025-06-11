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Главная Одесса Атака ВСУ — в Крыму россияне выводят в море суда-мишени

Атака ВСУ — в Крыму россияне выводят в море суда-мишени

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 10:28
Россия защищает судостроительный завод "Залив" в Крыму от ракет ВСУ судном-мишенью
Судно-мишень. Фото иллюстративное: Крымский ветер

Россияне поставили баржу с элементами пассивной радиоэлектронной борьбы на входе в бухту судостроительного завода "Залив" в Керчи. Таким образом оккупанты пытаются защитить предприятие от атак ВСУ.

Об этом сообщают журналисты издания Крымский ветер.

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Баржа с РЭБами

На барже, которую поставили на входе в бухту завода "Залив" в Керчи находятся отражатели, которые искажают сигнал радиолокации головки самонаведения ракет. Такие корабли также называют судами-мишенями. Это несамоходное плавсредство — один из так называемых "большых корабельных щитов проекта 436 бис". Их изготавливает ООО "Сокольская верфь" в Благовещенске. Для Черноморского флота России в 2015 году было поставлено два таких судна.

Эта мера безопасности связана с постоянной угрозой от украинских средств поражения. Поскольку именно на заводе "Залив" строят военные корабли для Черноморского флота РФ.

Россия защищает корабельный завод в Крыму судном-мишенью - фото 1
Корабль-мишень возле завода. Фото: Крымский ветер
Россия защищает корабельный завод в Крыму судном-мишенью - фото 2
Баржа с РЭБами. фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ опасается десанта ВСУ в Крыму. А также о том, зачем Россия строит ангары для самолетов на оккупированном полуострове.

Одесса Крым завод Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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