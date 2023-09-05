Атаки на Дунайські порти Одещини вразили туристичну галузь Румунії, — експерт

Клаудіу Діджерату, незалежний експерт та доцент історичного факультету Бухарестського університету. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

Дельта Дунаю відома своєю неперевершеною природною красою, і цей регіон має важливе значення для туристичної галузі Румунії. Втім, Одещина занадто близько, й обстріли окупантів стримують людей від відвідування цього місця.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів незалежний експерт і доцент історичного факультету Бухарестського університету Клаудіу Діджерату.

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"Такі обстріли викликають занепокоєння у суспільстві, адже вони впливають на суспільне та економічне життя наших придунайських регіонів. Дельта Дунаю дуже важлива для туристичної галузі Румунії, і будь-які атаки з боку Росії дуже впливають на туристичну галузь у цьому регіоні. І Румунія буде продовжувати засуджувати такі обстріли", — зазначив експерт.

Втім, за словами фахівця, після обстрілу порту Ізмаїл в ніч з 3 на 4 вересня Румунія не посилила свою присутність у територіальних водах біля Дунаю.

Атаки по Одещині

Вночі 4 вересня російські окупанти атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку та устаткування промислових підприємств.

Крім того, вночі 3 вересня ворог вкотре атакував припортову інфраструктуру Одеської області. На південний регіон здійснювалася атака понад три з половиною години.