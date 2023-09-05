Атаки на Дунайские порты Одесчины ударили по туристической отрасли Румынии, — эксперт

Клаудиу Диджерат, независимый эксперт и доцент исторического факультета Бухарестского университета. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Дельта Дуная известна своей непревзойденной природной красотой, и этот регион имеет важное значение для туристической отрасли Румынии. Впрочем, Одесчина слишком близко, и обстрелы оккупантов сдерживают людей от посещения этого места.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказал независимый эксперт и доцент исторического факультета Бухарестского университета Клаудиу Диджерату.

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"Такие обстрелы вызывают беспокойство в обществе, ведь они влияют на общественную и экономическую жизнь наших придунайских регионов. Дельта Дуная очень важна для туристической отрасли Румынии, и любые атаки со стороны России оказывают большое влияние на туристическую отрасль в этом регионе. И Румыния будет продолжать осуждать такие обстрелы", — отметил эксперт.

Впрочем, по словам специалиста, после обстрела порта Измаил в ночь с 3 на 4 сентября Румыния не усилила свое присутствие в территориальных водах Дуная.

Атаки по Одесчине

Ночью 4 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Кроме того, ночью 3 сентября враг еще раз атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. На южный регион осуществлялась атака более трех с половиной часов.