Україна
Атаки на Крим — окупанти зводять нові загородження

Атаки на Крим — окупанти зводять нові загородження

Дата публікації: 26 жовтня 2025 14:35
Оновлено: 14:56
Біля ялтинської дачі Путіна ''Гліцинія'' помітили баржу з бетонними пірамідами
Баржі в морі біля Криму. Фото: Кримський вітер

У морі в Криму біля Лівадії, навпроти колишньої державної дачі "Гліцинія", яку російські ЗМІ пов’язують із Путіним, стоїть баржа, завантажена бетонними пірамідами. На самій території резиденції триває активне будівництво та укріплення набережної.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Нові укріплення

Нові укріплення

У Криму, біля узбережжя Ялти помітили баржу з бетонними пірамідами — елементами інженерних укріплень. Вона стоїть навпроти колишньої державної дачі "Гліцинія", яку, за повідомленнями, придбали для Путіна. На території самої "Гліцинії" триває масштабна реконструкція, зокрема укріплюють прибережну смугу. Державну дачу "Гліцинія" звели у 1955 році для відпочинку керівництва СРСР. Маєток розташований на першій лінії біля моря, має власний пляж завдовжки близько 700 метрів, 14 кімнат, велику їдальню, камінний зал і басейн із підігрівом.

У 2019 році окупаційна влада Криму продала "Гліцинію" за 1 млрд рублів фірмі, пов’язаній із банком "Росія", акціонером якого є близький соратник Путіна Юрій Ковальчук. Ще у 2004 році російський диктатор намагався придбати цю резиденцію, але тоді, за часів президентства Віктора Ющенка, угоду зірвали.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у через атаки на НПЗ РФ у Криму дефіцит пального. Також ми писали, що у Криму проблеми з електропостачанням через удари.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
