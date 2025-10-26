Возле ялтинской дачи Путина "Глициния" заметили баржу с бетонными пирамидами

Баржи в море возле Крыма в море. Фото: Крымский ветер

В море в Крыму возле Ливадии, напротив бывшей государственной дачи "Глициния", которую российские СМИ связывают с Путиным, стоит баржа, загруженная бетонными пирамидами. На самой территории резиденции продолжается активное строительство и укрепление набережной.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Новые укрепления

В Крыму, у побережья Ялты заметили баржу с бетонными пирамидами — элементами инженерных укреплений. Она стоит напротив бывшей государственной дачи "Глициния", которую, по сообщениям, приобрели для Путина. На территории самой "Глицинии" продолжается масштабная реконструкция, в частности укрепляют прибрежную полосу. Государственную дачу "Глициния" возвели в 1955 году для отдыха руководства СССР. Имение расположено на первой линии у моря, имеет собственный пляж длиной около 700 метров, 14 комнат, большую столовую, каминный зал и бассейн с подогревом.

В 2019 году оккупационные власти Крыма продали "Глицинию" за 1 млрд рублей фирме, связанной с банком "Россия", акционером которого является близкий соратник Путина Юрий Ковальчук. Еще в 2004 году российский диктатор пытался приобрести эту резиденцию, но тогда, во времена президентства Виктора Ющенко, сделку сорвали.

Напомним, мы сообщали, что в из-за атаки на НПЗ РФ в Крыму дефицит топлива. Также мы писали, что в Крыму проблемы с электроснабжением из-за ударов.