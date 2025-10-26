Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Атаки на Крым — оккупанты устанавливают новые заграждения

Атаки на Крым — оккупанты устанавливают новые заграждения

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 14:35
обновлено: 14:58
Возле ялтинской дачи Путина "Глициния" заметили баржу с бетонными пирамидами
Баржи в море возле Крыма в море. Фото: Крымский ветер

В море в Крыму возле Ливадии, напротив бывшей государственной дачи "Глициния", которую российские СМИ связывают с Путиным, стоит баржа, загруженная бетонными пирамидами. На самой территории резиденции продолжается активное строительство и укрепление набережной.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Реклама
Читайте также:

Новые укрепления

В Крыму, у побережья Ялты заметили баржу с бетонными пирамидами — элементами инженерных укреплений. Она стоит напротив бывшей государственной дачи "Глициния", которую, по сообщениям, приобрели для Путина. На территории самой "Глицинии" продолжается масштабная реконструкция, в частности укрепляют прибрежную полосу. Государственную дачу "Глициния" возвели в 1955 году для отдыха руководства СССР. Имение расположено на первой линии у моря, имеет собственный пляж длиной около 700 метров, 14 комнат, большую столовую, каминный зал и бассейн с подогревом.

В 2019 году оккупационные власти Крыма продали "Глицинию" за 1 млрд рублей фирме, связанной с банком "Россия", акционером которого является близкий соратник Путина Юрий Ковальчук. Еще в 2004 году российский диктатор пытался приобрести эту резиденцию, но тогда, во времена президентства Виктора Ющенко, сделку сорвали.

Напомним, мы сообщали, что в из-за атаки на НПЗ РФ в Крыму дефицит топлива. Также мы писали, что в Крыму проблемы с электроснабжением из-за ударов.

Одесса Крым Одесская область оккупанты Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации