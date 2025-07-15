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Головна Одеса Атаки на Крим — росіяни провокують паніку у місцевих жителів

Атаки на Крим — росіяни провокують паніку у місцевих жителів

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 09:28
У Криму все більше бояться атак ЗСУ, - Братчук
Військові у Криму. Фото ілюстративне: thepage

Страх перед ударами з боку української армії в Криму постійно зростає. Так, нещодавно місцеві моніторингові канали повідомляли про запуск 300 дронів та далекобійних ракет, яких так ніхто і не побачив.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в інтерв'ю для видання "Сейчас".

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Місцеві Z-пабліки та моніторингові канали постійно анонсують масовані удари з боку ЗСУ. Сергій Братчук припускає, що таким чином влада півострова намагається ще більше посилити паніку серед його мешканців, аби людьми було простіше керувати.

"Це моніторингові канали, і вони видають цю інформацію для місцевих мешканців. Якщо таким чином вони їх лякають і потім завдяки страху керують ними, це одне питання. Хоча мені здається, що ті, хто це дописує, вони самі, як кажуть, тривожаться", — каже Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що удари по Криму для ЗСУ стали вже не просто тенденцією, а стратегією для звільнення півострова.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ знищує природу Криму. А також про те, що 11 липня Росія атакувала Одесу саме з окупованого півострова.

Одеса Крим Новини Одеси Сергій Братчук війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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