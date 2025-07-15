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Главная Одесса Атаки на Крым — россияне провоцируют панику у местных жителей

Атаки на Крым — россияне провоцируют панику у местных жителей

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 09:28
В Крыму все больше боятся атак ВСУ, — Братчук
Военные в Крыму. Фото иллюстративное: thepage

Страх перед ударами со стороны украинской армии в Крыму постоянно растет. Так, недавно местные мониторинговые каналы сообщали о запуске 300 дронов и дальнобойных ракет, которых так никто и не увидел.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в интервью для издания "Сейчас".

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Местные Z-паблики и мониторинговые каналы постоянно анонсируют массированные удары со стороны ВСУ. Сергей Братчук предполагает, что таким образом власти полуострова пытаются еще больше усилить панику среди его жителей, чтобы людьми было проще управлять.

"Это мониторинговые каналы, и они выдают эту информацию для местных жителей. Если таким образом они их пугают и потом благодаря страху управляют ими, это один вопрос. Хотя мне кажется, что те, кто это дописывает, они сами, как говорится, тревожатся", — говорит Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что удары по Крыму для ВСУ стали уже не просто тенденцией, а стратегией для освобождения полуострова.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ уничтожает природу Крыма. А также о том, что 11 июля Россия атаковала Одессу именно с оккупированного полуострова.

Одесса Крым Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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