РФ застосувала Крим для обстрілу Одеси дронами,- Плетенчук

Наслідки атаки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогоднішня атака на Одесу дронами-камікадзе була здійснена з Криму. Крім того, обстріл безпілотниками відбувся посеред дня, чого вже давно не спостерігалось.

Про це заявив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Атака з Криму

Росія продовжує застосовувати окупований Крим для нанесення ударів по півдню України з повітря. Дрони-камікадзе частіше за все запускають з мису Чауда. Особливість сьогоднішньої атаки БпЛА у тому, що її було здійснено посеред дня, чого не спостерігалося близько двох років.

"Вдень була зафіксована робота шахедів по Одещині. Таких випадків не спостерігалося вже дуже давно. Мабуть, більше 2 років. Ми, ВМС, також долучилися до роботи щодо збиття, є і на нашому рахунку збиті дрони, але на жаль, є в місті і пошкодження",— каже речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що окрім Криму РФ також нерідко наносить удари і зі східного узбережжя Чорного моря.

Обстріл 11 липня

Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі сильно постраждала цивільна інфраструктура. Обстрілом пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, а також стайня. Без постраждалих, на жаль, не обійшлося.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки атаки на Одесу. А також про вибухи, які лунали у місті.