РФ применила Крым для обстрела Одессы дронами,- Плетенчук

Последствия атаки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодняшняя атака на Одессу дронами-камикадзе была осуществлена из Крыма. Кроме того, обстрел беспилотниками произошел посреди дня, чего уже давно не наблюдалось.

Об этом заявил спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Атака из Крыма

Россия продолжает применять оккупированный Крым для нанесения ударов по югу Украины с воздуха. Дроны-камикадзе чаще всего запускают с мыса Чауда. Особенность сегодняшней атаки БпЛА в том, что она была осуществлена посреди дня, чего не наблюдалось около двух лет.

"Днем была зафиксирована работа шахедов по Одесской области. Таких случаев не наблюдалось уже очень давно. Пожалуй, более 2 лет. Мы, ВМС, также присоединились к работе по сбиванию, есть и на нашем счету сбитые дроны, но к сожалению, есть в городе и повреждения",— говорит спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что кроме Крыма РФ также нередко наносит удары и с восточного побережья Черного моря.

Обстрел 11 июля

В результате дневной атаки 11 июля в Одессе сильно пострадала гражданская инфраструктура. Обстрелом повреждены жилые и административные здания, а также конюшня. Кроме того, вражеские беспилотники уничтожили автомобили горожан. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки на Одессу. А также о взрывах, которые раздавались в городе.