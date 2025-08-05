Наслідки атаки ЗСУ на Крим для тактичної авіації ЗС РФ

Вибух у Криму. Фото ілюстративне: РБК-Україна

ЗСУ завдали нищівних атак по аеродромах у Криму та Сочі. Ці удари допоможуть зменшити активність тактичної авіації ЗС РФ, завдяки якій противник обстрілює Україну КАБами.

Про це в ефірі "РБК-Україна" заявив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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Удари по аеродромах у Криму та Сочі навряд чи завадять атакам зі стратегічної авіації, зокрема й від застосування ворогом літаків МіГ-31 з "Кинджалами".

Однак наслідки атак ЗСУ для тактичної авіації противника будуть більш відчутними. Це ускладнить застосування ЗС РФ літаків Су-34, Су-35, які запускають керовані авіабомби (КАБи) по українській території. Крім того, за словами Олексія Гетьмана, Сили оборони могли обстріляти об'єкти ворога власними балістичними ракетами.

"Аеродроми в Саках та Сочі — якраз там і базується тактична авіація. По саках є інформація що 5 знищено Якщо вони пошкоджені — все одно літати найближчим часом не зможуть. Хочеться вірити, що це була наша балістика, бо є інформація що ми вже маємо власну балістику та почали її застосовувати на лінії фронту",— каже військовий експерт Олексій Гетьман.

Олексій Гетьман також додав, що Захід не має забороняти України наносити атаки по території РФ на будь-яку відстань.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що метою ЗСУ є ППО в Криму. А також про те, що ворог знову вивів свої небезпечні кораблі у Чорне море.