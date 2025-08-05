Последствия атаки ВСУ на Крым для тактической авиации ВС РФ

Взрыв в Крыму. Фото иллюстративное: РБК-Украина

ВСУ нанесли сокрушительные атаки по аэродромам в Крыму и Сочи. Эти удары помогут уменьшить активность тактической авиации ВС РФ, с помощью которой противник обстреливает Украину КАБами.

Об этом в эфире "РБК-Украина" заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Удары по аэродромам в Крыму и Сочи вряд ли помешают атакам со стратегической авиации, в том числе и от применения врагом самолетов МиГ-31 с "Кинжалами".

Однако последствия атак ВСУ для тактической авиации противника будут более ощутимыми. Это усложнит применение ВС РФ самолетов Су-34, Су-35, которые запускают управляемые авиабомбы (КАБы) по украинской территории. Кроме того, по словам Алексея Гетьмана, Силы обороны могли обстрелять объекты врага собственными баллистическими ракетами.

"Аэродромы в Саках и Сочи — как раз там и базируется тактическая авиация. По Сакам есть информация что 5 уничтожено Если они повреждены — все равно летать в ближайшее время не смогут. Хочется верить, что это была наша баллистика, потому что есть информация, что мы уже имеем собственную баллистику и начали ее применять на линии фронта",— говорит военный эксперт Алексей Гетьман.

Алексей Гетьман также добавил, что Запад не должен запрещать Украине наносить атаки по территории РФ на любое расстояние.

Напомним, недавно мы писали о том, что целью ВСУ является ПВО в Крыму. А также о том, что враг снова вывел свои опасные корабли в Черное море.