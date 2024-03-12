Атаки на Одесу — за дві ночі росіяни завдали місту збитків на майже 30 мільйонів

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок ворожих обстрілів пожежі виникли на об’єкті цивільної інфраструктури та у житловому будинку. Збитки від влучань становили понад 25 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Фахівці встановили засмічення земельних ділянок металевими уламками та будівельними відходами загальною площею понад 300 кв. метрів. Таким чином, сума збитків довкіллю Одещини становить понад 27 мільйонів гривень.

Збитки довкіллю регіону

Раніше ми повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення інспектори задокументували понад 500 фактів шкоди довкіллю Одеської та Миколаївської областей. В цих регіонах збитки від ворожих атак становлять понад 132,1 мільярда гривень. З них шкода Одеській області — 41,5 мільярда гривень, а Миколаївській — 90,6 мільярда гривень.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, що атака безпілотників на Одесу в четвер, 22 лютого, призвела до пожежі на об’єкті цивільної інфраструктури та постраждалих. Місто перебувало під сильним нальотом безпілотників Shahed-136.

Також ми писали, що в Одесі пролунав потужний вибух увечері 23 лютого. Російські війська атакували ударними дронами місто. В результаті атаки ворожий дрон влучив у житловий будинок.