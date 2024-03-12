Атаки на Одессу — за две ночи россияне нанесли городу ущерб почти на 30 миллионов

Последствия вражеских обстрелов. Фото: Новини.LIVE

В результате вражеских обстрелов пожары возникли на объекте гражданской инфраструктуры и жилом доме. Ущерб от попаданий составил более 25 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Специалисты установили засор земельных участков металлическими обломками и строительными отходами общей площадью более 300 кв. метров. Таким образом, сумма ущерба окружающей среде Одесчины составляет более 27 миллионов гривен.

Ущерб окружающей среде региона

Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения инспекторы задокументировали более 500 фактов ущерба окружающей среде Одесской и Николаевской областей. В этих регионах ущерб от вражеских атак составляет более 132,1 миллиарда гривен. Из них ущерб Одесской области — 41,5 миллиарда гривен, а Николаевской — 90,6 миллиарда гривен.

Обстрелы Одессы

Напомним, что атака беспилотников на Одессу в четверг, 22 февраля, привела к пожару на объекте гражданской инфраструктуры и пострадавшим. Город находился под сильнейшим налетом беспилотников Shahed-136.

Также мы писали, что в Одессе прогремел мощный взрыв вечером 23 февраля. Российские войска атаковали ударными дронами город. В результате атаки вражеский дрон попал в жилой дом.