Одеське ППО потребує більше засобів відбиття повітряних атак РФ - Труханов

Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Одеса сьогодні потребує більше сучасної зброї, аби давати гідну відсіч на атаки РФ. Оскільки Росія обстрілами нашого регіону ставить під загрозу економічну та енергетичну безпеку не тільки України, але й європейських держав.

Про це в рамках Чорноморського безпекового форуму повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Реклама

Читайте також:

Бракує засобів ППО

За словами одеського мера Геннадія Труханова, сили ППО нашого міста роблять все, аби відбивати чисельні атаки ворога. Оскільки РФ хоче знищити енергетичну та економічну інфраструктуру регіону. Однак нашим бійцям не вистачає захисних пристроїв та сучасних засобів відбиття повітряних атак.

"Наші вогневі групи виїжджають кожної ночі та роблять все, що можливо. Сьогодні ми бачимо, що їм тяжко. Нам всім тяжко, тому що не вистачає захисних пристроїв та антидронів, які б могли зупинити атаки РФ. Це звернення від одеситів", — сказав одеський міський голова Геннадій Труханов.

Геннадій Труханов також додав, що через постійні атаки одеські діти фактично повинні навчатися у підвалах. Однак незважаючи на це, мешканців нашого міста не зламати — вони вірять у перемогу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про збиття новітнього реактивного дрону РФ. А також про важливість безпеки у Чорному морі.