Одесское ПВО требует больше средств отражения воздушных атак РФ - Труханов

Атаки на Юг — Одессу может защитить только современное ПВО
Одесса сегодня нуждается в большем количестве современного оружия, чтобы давать достойный отпор на атаки РФ. Поскольку Россия обстрелами нашего региона ставит под угрозу экономическую и энергетическую безопасность не только Украины, но и европейских государств.
Об этом в рамках Черноморского форума по безопасности сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Не хватает средств ПВО
По словам одесского мэра Геннадия Труханова, силы ПВО нашего города делают все, чтобы отражать многочисленные атаки врага. Поскольку РФ хочет уничтожить энергетическую и экономическую инфраструктуру региона. Однако нашим бойцам не хватает защитных устройств и современных средств отражения воздушных атак.
"Наши огневые группы выезжают каждую ночь и делают все, что возможно. Сегодня мы видим, что им тяжело. Нам всем тяжело, потому что не хватает защитных устройств и антидронов, которые могли бы остановить атаки РФ. Это обращение от одесситов", — сказал одесский городской голова Геннадий Труханов.
Геннадий Труханов также добавил, что из-за постоянных атак одесские дети фактически должны учиться в подвалах. Однако несмотря на это, жителей нашего города не сломить — они верят в победу.
Напомним, недавно мы писали о сбитии новейшего реактивного дрона РФ. А также о важности безопасности в Черном море.
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