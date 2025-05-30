Одесское ПВО требует больше средств отражения воздушных атак РФ - Труханов

Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Одесса сегодня нуждается в большем количестве современного оружия, чтобы давать достойный отпор на атаки РФ. Поскольку Россия обстрелами нашего региона ставит под угрозу экономическую и энергетическую безопасность не только Украины, но и европейских государств.

Об этом в рамках Черноморского форума по безопасности сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Не хватает средств ПВО

По словам одесского мэра Геннадия Труханова, силы ПВО нашего города делают все, чтобы отражать многочисленные атаки врага. Поскольку РФ хочет уничтожить энергетическую и экономическую инфраструктуру региона. Однако нашим бойцам не хватает защитных устройств и современных средств отражения воздушных атак.

"Наши огневые группы выезжают каждую ночь и делают все, что возможно. Сегодня мы видим, что им тяжело. Нам всем тяжело, потому что не хватает защитных устройств и антидронов, которые могли бы остановить атаки РФ. Это обращение от одесситов", — сказал одесский городской голова Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов также добавил, что из-за постоянных атак одесские дети фактически должны учиться в подвалах. Однако несмотря на это, жителей нашего города не сломить — они верят в победу.

Напомним, недавно мы писали о сбитии новейшего реактивного дрона РФ. А также о важности безопасности в Черном море.