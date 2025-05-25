ДТП під Ізмаїлом — загинув мотоцикліст

Поліція на місці аварі. Фото: Нацполіція

Напередодні ввечері на трасі Одеса — Рені сталася смертельна ДТП. Неподалік села Саф’яни зіткнулися мотоцикл і вантажівка. 21-річний водій мотоцикла загинув у лікарні. Поліція з'ясовує обставини трагедії.

Про це у неділю, 25 травня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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За їхніми даними, аварія сталася в Ізмаїльському районі Одеської області. Мотоцикліст їхав у напрямку Одеси, обганяв інші авто, але не впорався з керуванням. На великій швидкості він врізався у задню частину вантажівки.

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Водієві вантажівки 61 рік. Він, за даними поліції, був тверезий. Постраждалого мотоцикліста швидко доставили до лікарні, але врятувати його не вдалося. Хлопець помер від отриманих травм.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Транспорт вилучили та направили на експертизу. Слідчі працюють над з’ясуванням усіх деталей події.

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"Вкотре закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема не перевищувати дозволену швидкість, бути обережними, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою", — наголосили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно автобус із 14 пасажирами злетів у кювет біля села Броска на трасі Одеса — Рені. Також ми писали, що в Подільську сталася ДТП — легковик наїхав на жінку, яка йшла дорогою.