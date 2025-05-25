ДТП под Измаилом - погиб мотоциклист

Полиция на месте аварии. Фото: Нацполиция

Накануне вечером на трассе Одесса — Рени произошло смертельное ДТП. Недалеко от села Сафьяны столкнулись мотоцикл и грузовик. 21-летний водитель мотоцикла погиб в больнице. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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По их данным, авария произошла в Измаильском районе Одесской области. Мотоциклист ехал в направлении Одессы, обгонял другие авто, но не справился с управлением. На большой скорости он врезался в заднюю часть грузовика.

Водителю грузовика 61 год. Он, по данным полиции, был трезв. Пострадавшего мотоциклиста быстро доставили в больницу, но спасти его не удалось. Парень скончался от полученных травм.

Полиция открыла уголовное производство. Транспорт изъяли и направили на экспертизу. Следователи работают над выяснением всех деталей происшествия.

"В очередной раз призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в частности не превышать разрешенную скорость, быть осторожными, внимательно следить за дорожной обстановкой", — отметили в полиции.

Напомним, недавно автобус с 14 пассажирами слетел в кювет возле села Броска на трассе Одесса — Рени. Также мы писали, что в Подольске произошло ДТП — легковушка наехала на женщину, которая шла по дороге.