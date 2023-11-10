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Аварія у Пересипському районі — проїзд у центр міста ускладнений

10 листопада 2023 13:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі ускладнився проїзд до центру міста
Ускладненний рух внаслідок аваріі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Внаслідок аварії за участю вантажівок ускладнено проїзд з Пересипського району у центр міста. На узбіччі стоять багато великогабаритних машин.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Деталі інциденту

Аварія сталася сьогодні в місті Одеса на вул. Отомана Головатого. Через інцидент велика кількість вантажівок стоїть на узбіччі дороги.  

На місці працює патрульна поліція разом з муніципальними інспекторами з паркування, які допомагають регулювати дорожній рух.  

Нагадаємо, через аварійну ситуацію на підстанції трамвайний маршрут №5 курсує за зміненою схемою руху. Зміни тимчасові.

Також ми писали, що в ЗМІ поширюється інформація, за якою в Одесі зіткнулися машини кримінальної та патрульної поліцій. Внаслідок аварії є постраждалі. 

Раніше ми писали, що в Одесі розслідують деталі аварії, в якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.

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