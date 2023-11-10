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Авария в Пересыпском районе —проезд в центр города затруднен

10 ноября 2023 13:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе усложнился проезд в центр города
Затрудненное движение вследствие аварии. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В результате аварии с участием грузовиков затруднен проезд из Пересыпского района в центр города. На обочине стоит много крупногабаритных машин.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Пробки на дорогах в результате аварии. Фото: Одесский городской совет

Детали инцидента

Авария произошла сегодня в городе Одесса по ул. Отомана Головатого. Из-за инцидента большое количество грузовиков стоит на обочине дороги.

На месте работает патрульная полиция вместе с муниципальными инспекторами по парковке, помогающими регулировать дорожное движение.

Напомним, из-за аварийной ситуации на подстанции трамвайный маршрут №5 курсирует по измененной схеме движения. Изменения временные.

Также мы писали, что в СМИ распространяется информация, по которой столкнулись в Одессе машины криминальной и патрульной полиций. В результате аварии есть пострадавшие.

Ранее мы писали, что в Одессе расследуют детали аварии, в которой погибла женщина. Событие произошло на проспекте Небесной сотни, где иномарка наехала на пострадавшую.

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