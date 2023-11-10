В Одессе усложнился проезд в центр города

Авария в Пересыпском районе —проезд в центр города затруднен
В результате аварии с участием грузовиков затруднен проезд из Пересыпского района в центр города. На обочине стоит много крупногабаритных машин.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Детали инцидента
Авария произошла сегодня в городе Одесса по ул. Отомана Головатого. Из-за инцидента большое количество грузовиков стоит на обочине дороги.
На месте работает патрульная полиция вместе с муниципальными инспекторами по парковке, помогающими регулировать дорожное движение.
Напомним, из-за аварийной ситуации на подстанции трамвайный маршрут №5 курсирует по измененной схеме движения. Изменения временные.
Также мы писали, что в СМИ распространяется информация, по которой столкнулись в Одессе машины криминальной и патрульной полиций. В результате аварии есть пострадавшие.
Ранее мы писали, что в Одессе расследуют детали аварии, в которой погибла женщина. Событие произошло на проспекте Небесной сотни, где иномарка наехала на пострадавшую.
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