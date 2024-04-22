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Авіація НАТО патрулює близько кордонів Одещини — яка мета

22 квітня 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Авіація НАТО патрулює близько кордонів Одещини — яка мета
Літак Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 22 квітня, американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon знов був помічений біля південних берегів Одещини. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію в акваторії Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Маршрут розвідувальника

Американський військовий літак злетів з 57-ої авіабази ВПС Румунії. З 1999 року час від часу вона використовується ВПС США. У даний момент літак проводить розвідку у повітряному просторі Румунії, неподалік від населених пунктів Ізмаїл, Кілія та Вилкове, що на півдні Одещини. Також розвідувальник здійснює вильоти над акваторією Чорного моря, аби контролювати ситуацію у воді.
 

Авіація НАТО патрулює близько кордонів Одещини — яка мета - фото 1
Маршрут розвідувальника НАТО 22 квітня. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — чим відомий літак

Boeing P-8A Poseidon — це  ключовий військовий патрульний літак, розроблений компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми раніше писали, що ворог постійно проводить провокації на окупованих та прифронтових територіях України, зокрема на півдні України. Окрім цього, росіяни також пильнують за ситуацією у Чорному морі та тримають кораблі в пунктах базування, адже використовують ракетоносії лише за зручних для них умов.

Також ми повідомляли, що Північноатлантичний Альянс повинен максимально спрямувати свої дії на те, щоб у Чорному морі стало безпечно. Це допоможе економічно посилити усі країни, які мають вихід до Чорноморського басейну.

Додамо, що вранці 21 квітня Військово-морські сили України уразили один із рятувальних суден ворога  на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.

Одеса
розвідка
НАТО
літак
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Одеська область
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Румунія

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