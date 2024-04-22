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Авиация НАТО патрулирует около границ Одесчины — какова цель

22 апреля 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Авиация НАТО патрулирует около границ Одесчины — какова цель
Самолет Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 22 апреля, американский разведчик Boeing P-8A Poseidon снова был замечен у южных берегов Одесщины. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в акватории Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут разведчика

Американский военный самолет взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии. С 1999 года время от времени она используется ВВС США. В данный момент самолет проводит разведку в воздушном пространстве Румынии, недалеко от населенных пунктов Измаил, Килия и Вилково на юге Одесчины. Также разведчик совершает вылеты над акваторией Черного моря, чтобы контролировать ситуацию в воде.

Авиация НАТО патрулирует около границ Одесчины — какова цель - фото 1
Маршрут разведчика НАТО 22 апреля. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — чем известен самолет

Boeing P-8A Poseidon — это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Мы ранее писали, что враг постоянно проводит провокации на оккупированных и прифронтовых территориях Украины, в частности, на юге Украины. Кроме этого, россияне также следят за ситуацией в Черном море и держат корабли в пунктах базирования, ведь используют ракетоносители только при удобных для них условиях.

Также мы сообщали, что Североатлантический Альянс должен максимально направить свои действия на то, чтобы в Черном море стало безопасно. Это поможет экономически усилить все страны, имеющие выход в Черноморский бассейн.

Добавим, что утром 21 апреля Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.

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