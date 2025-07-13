Обстріли півдня України — авіаудари по Козацькому

Запуск ракет з літака. Фото ілюстративне: росЗМІ

Минулої доби російські війська обстріляли 22 населені пункти на півдні України. По містах і селах поблизу фронту ворог випустив майже 40 снарядів, бомб і ракет.

Про це у неділю, 13 липня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

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Особливо активно ворог обстрілює Придніпровський напрямок. Тільки по Козацькому, за словами Волошина, за останню добу було випущено 40 некерованих авіаційних ракет. Він каже, що росіяни навмисно цілять по цивільному населенню.

"За добу ворог завдав 39-40 ударів по 22 населених пунктах. Це артилерія, РСЗВ, авіація. Щодня фіксуємо по 5-7 авіаударів — з десятками коригованих бомб і ракет", — сказав він.

ЗСУ знищують дрони та ворожу техніку

Попри це, українські захисники не дають росіянам спокійно діяти: знищують дрони, літаки та ворожу техніку, ведуть контрбатарейну боротьбу. Але ворог продовжує збільшувати кількість атак із повітря.

"Навіть якщо штурми тимчасово зменшуються, обстріли й удари дронами та авіацією тільки посилюються", — наголосив Волошин.

Нагадаємо, на ранок 13 липня у Чорному та Азовському морях без ворожих кораблів. Також ми писали, що на українських чоловіків, які намагаються перейти кордон через так звану ПМР, чекає допит ФСБ.