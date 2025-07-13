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Главная Одесса Авиаударами и дронами — россияне давят на юг Украины

Авиаударами и дронами — россияне давят на юг Украины

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 14:12
Обстрелы юга Украины - авиаудары по Казацкому
Запуск ракет с самолета. Фото иллюстративное: росСМИ

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 22 населенных пункта на юге Украины. По городам и селам вблизи фронта враг выпустил почти 40 снарядов, бомб и ракет.

Об этом в воскресенье, 13 июля, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал представитель ОК "Юг" Владислав Волошин.

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Особенно активно враг обстреливает Приднепровское направление. Только по Казацкому, по словам Волошина, за последние сутки было выпущено 40 неуправляемых авиационных ракет. Он говорит, что россияне намеренно целят по гражданскому населению.

"За сутки враг нанес 39-40 ударов по 22 населенным пунктам. Это артиллерия, РСЗО, авиация. Ежедневно фиксируем по 5-7 авиаударов — с десятками корректируемых бомб и ракет", — сказал он.

ВСУ уничтожают дроны и вражескую технику

Несмотря на это, украинские защитники не дают россиянам спокойно действовать: уничтожают дроны, самолеты и вражескую технику, ведут контрбатарейную борьбу. Но враг продолжает увеличивать количество атак с воздуха.

"Даже если штурмы временно уменьшаются, обстрелы и удары дронами и авиацией только усиливаются", — подчеркнул Волошин.

Напомним, на утро 13 июля в Черном и Азовском морях без вражеских кораблей. Также мы писали, что украинских мужчин, которые пытаются перейти границу через так называемую ПМР, ждет допрос ФСБ.

Одесская область Новости Одессы ракеты війна наступление Авиаудар
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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