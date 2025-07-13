Росія вивела ракетоносій "Калібрів" у Середземне море

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

На ранок 13 липня у Чорному та Азовському морях без ворожих кораблів. Проте в Середземному морі "Калібри" напоготові. Окрім цього, Росія також продовжує порушувати міжнародні норми, маскуючи пересування суден.

Про це у неділю, 13 липня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Ракетоносії у морях

У Чорному та Азовському морях на цей момент не зафіксовано жодного ворожого корабля. Проте в Середземному морі перебувають три кораблі російського флоту, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр". Його залп може становити до чотирьох ракет, що створює потенційну загрозу.

Рух Керченською протокою

Крім того, за останню добу через Керченську протоку в інтересах РФ пройшло 11 суден. Шість із них увійшли до Чорного моря, троє з них попрямували далі у бік Босфору. Ще п’ять кораблів рухалися до Азовського моря, два з них з напрямку Босфору.

Незмінною залишається ще одна загроза — Росія регулярно порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS). Щоб приховати свої дії, російські судна вимикають системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг їхнього пересування.

Нагадаємо, з російського судна Nika Spirit зняли арешт. Також ми писали, що на українських чоловіків, які намагаються перейти кордон через так звану ПМР, чекає допит від ФСБ у підвалах.