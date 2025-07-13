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Главная Одесса Калибры в море — военные рассказали, где дежурят корабли РФ

Калибры в море — военные рассказали, где дежурят корабли РФ

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 10:58
Россия вывела ракетоноситель "Калибров" в Средиземное море
Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

На утро 13 июля в Черном и Азовском морях без вражеских кораблей. Однако в Средиземном море "Калибры" наготове. Кроме этого, Россия также продолжает нарушать международные нормы, маскируя передвижения судов.

Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Ракетоносители в морях

В Черном и Азовском морях на данный момент не зафиксировано ни одного вражеского корабля. Однако в Средиземном море находятся три корабля российского флота, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Его залп может составлять до четырех ракет, что создает потенциальную угрозу.

Движение по Керченскому проливу

Кроме того, за последние сутки через Керченский пролив в интересах РФ прошло 11 судов. Шесть из них вошли в Черное море, трое из них направились дальше в сторону Босфора. Еще пять кораблей двигались в Азовское море, два из них по направлению Босфора.

Неизменной остается еще одна угроза — Россия регулярно нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS). Чтобы скрыть свои действия, российские суда выключают системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг их передвижения.

Напомним, с российского судна Nika Spirit сняли арест. Также мы писали, что украинских мужчин, которые пытаются перейти границу через так называемую ПМР, ждет допрос от ФСБ в подвалах.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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