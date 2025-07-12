Продаж судна Nika Spirit через Prozorro: арешт знято

Судно, яке зняли з арешту, Nika Spirit. Фото ілюстративне: MarineTraffic

Судно Nika Spirit, яке раніше перебувало під арештом у межах кримінального провадження, продали на відкритих торгах. Тепер воно належить українській компанії й з нього зняли арешт.

Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів.

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Там наголосили, що це стало можливим після його реалізації через державну систему Prozorro.Продажі. Раніше актив перебував в управлінні АРМА як речовий доказ у кримінальній справі.

Первинна оцінка судна складала 2,4 мільйона гривень, однак у ході конкурентних торгів воно було продане за 6,4 мільйона. Новим власником стала українська компанія, яка придбала судно законно і відкрито.

Суд постановив, що після зміни власника Nika Spirit більше не має зв’язку з кримінальним провадженням, а отже, обмеження на нього знято.

Що відомо про судно Nika Spirit

Танкер Nika Spirit, раніше відомий як Neyma, був затриманий 24 липня 2019 року в порту Ізмаїл на Одещині та ідентифікований як судно, що блокувало Керченську протоку в листопаді 2018 року. Тоді російські прикордонники із застосуванням зброї захопили українські військові кораблі з 24 членами екіпажу. А у листопаді 2024 року Дніпровський районний суд Києва дозволив передати арештований Nika Spirit для реалізації.

Нагадаємо, ми писали про те, що бонових загороджень у Криму поменшало. А також повідомляли про продаж заарештованих російських добрив.