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Головна Одеса З судна РФ, яке затримали на Одещині, зняли арешт — подробиці

З судна РФ, яке затримали на Одещині, зняли арешт — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 15:12
Продаж судна Nika Spirit через Prozorro: арешт знято
Судно, яке зняли з арешту, Nika Spirit. Фото ілюстративне: MarineTraffic

Судно Nika Spirit, яке раніше перебувало під арештом у межах кримінального провадження, продали на відкритих торгах. Тепер воно належить українській компанії й з нього зняли арешт. 

Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів.

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Там наголосили, що це стало можливим після його реалізації через державну систему Prozorro.Продажі. Раніше актив перебував в управлінні АРМА як речовий доказ у кримінальній справі.

Первинна оцінка судна складала 2,4 мільйона гривень, однак у ході конкурентних торгів воно було продане за 6,4 мільйона. Новим власником стала українська компанія, яка придбала судно законно і відкрито.

Суд постановив, що після зміни власника Nika Spirit більше не має зв’язку з кримінальним провадженням, а отже, обмеження на нього знято.

Що відомо про судно Nika Spirit

Танкер Nika Spirit, раніше відомий як Neyma, був затриманий 24 липня 2019 року в порту Ізмаїл на Одещині та ідентифікований як судно, що блокувало Керченську протоку в листопаді 2018 року. Тоді російські прикордонники із застосуванням зброї захопили українські військові кораблі з 24 членами екіпажу.  А у листопаді 2024 року Дніпровський районний суд Києва дозволив передати арештований Nika Spirit для реалізації.

Нагадаємо, ми писали про те, що бонових загороджень у Криму поменшало. А також повідомляли про продаж заарештованих російських добрив.

Одеса Одеська область Новини Одеси продаж арешт майно
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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