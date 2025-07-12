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Главная Одесса С судна РФ, которое задержали на Одесчине, сняли арест — почему

С судна РФ, которое задержали на Одесчине, сняли арест — почему

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 15:12
Продажа судна Nika Spirit через Prozorro: арест снят
Судно, которое сняли с ареста, Nika Spirit. Фото иллюстративное: MarineTraffic

Судно Nika Spirit, которое ранее находилось под арестом в рамках уголовного производства, продали на открытых торгах. Теперь оно принадлежит украинской компании и с него сняли арест.

Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов.

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Там отметили, что это стало возможным после его реализации через государственную систему Prozorro.Продажи. Ранее актив находился в управлении АРМА как вещественное доказательство по уголовному делу.

Первоначальная оценка судна составляла 2,4 миллиона гривен, однако в ходе конкурентных торгов оно было продано за 6,4 миллиона. Новым владельцем стала украинская компания, которая приобрела судно законно и открыто.

Суд постановил, что после смены собственника Nika Spirit больше не имеет связи с уголовным производством, а следовательно, ограничения на него сняты.

Что известно о судне Nika Spirit

Танкер Nika Spirit, ранее известный как Neyma, был задержан 24 июля 2019 года в порту Измаил Одесской области и идентифицирован как судно, которое блокировало Керченский пролив в ноябре 2018 года. Тогда российские пограничники с применением оружия захватили украинские военные корабли с 24 членами экипажа. А в ноябре 2024 года Днепровский районный суд Киева разрешил передать арестованный Nika Spirit для реализации.

Напомним, мы писали о том, что боновых заграждений в Крыму стало меньше. А также сообщали о продаже арестованных российских удобрений.

Одесса Одесская область Новости Одессы продажа арест имущество
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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