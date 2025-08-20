Допомога Австрії для України - скільки дадуть грошей, розповів очільник МЗС Сибіга

Зустріч дипломатів в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Австрія планує надати ще більше грошей Україні — загальний обсяг допомоги має скласти 9,6 млн євро. Крім того, партнери планують втілити у нашій країні різноманітні гуманітарні програми.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту делегації з Австрії в Одесі, повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Інвестиції в Україну

Австрійська сторона підтвердила, що разом із вже оголошеними 2 млн євро загальна сума підтримки України буде набагато більшою та загалом складе 9,6 млн євро. Також партнери приєдналася до коаліції цивільного захисту та анонсували нові гуманітарні програми для нашої країни.

"Наша співпраця сильніша, і це, звісно, дуже позитивний випадок. Зокрема, йдеться і про розвиток економічних відносин. Перші 5 місяців цього року продемонстрували економічне зростання на 13,5% порівняно з аналогічним торішнім періодом. І загальна сума товарообігу за цей період – 593,6 млн доларів", — зазначив міністр Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга також додав, що Австрія сьогодні входить до ТОП-10 інвесторів в Україну.

