Главная Одесса Австрия увеличит помощь Украине — о какой сумме идет речь

Австрия увеличит помощь Украине — о какой сумме идет речь

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 17:40
Помощь Австрии для Украины - сколько дадут денег рассказал глава МИД Сибига
Встреча дипломатов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Австрия планирует дать еще больше денег Украине — общий объем помощи должен составить 9,6 миллионов евро. Кроме того, партнеры планируют воплотить в нашей стране различные гуманитарные программы.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита делегации из Австрии в Одессе, сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Читайте также:

Инвестиции в Украину

Австрийская сторона подтвердила, что вместе с уже объявленными 2 миллионами евро общая сумма поддержки Украины будет намного больше и в целом составит 9,6 млн евро. Также партнеры присоединилась к коалиции гражданской защиты и анонсировали новые гуманитарные программы для нашей страны.

"Наше сотрудничество сильнее и это, конечно, очень положительный случай. В частности, речь идет и о развитии экономических отношений. Первые 5 месяцев этого года продемонстрировали экономический рост на 13,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. И общая сумма товарооборота за этот период — 593,6 млн долларов", — отметил министр Андрей Сибига.

Андрей Сибига также добавил, что Австрия сегодня входит в Топ-10 инвесторов в Украину.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе поразило европейских дипломатов. А также о сотрудничестве Австрии и Одесской области.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
