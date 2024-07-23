Військові відреагували на скандал в Одесі з нападом на бійця ЗСУ з боку байкера

Фрагмент конфлікту байкера та військового в Одесі. Фото: Скриншот

Після нападу з ножем на військового ЗСУ в Одесі з'явилась реакція українських десантників на цей інцидент. Заступник командира 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї ОДШБр Сергій Поємчук вважає, що зараз всі подібні чвари не на часі, адже ЗСУ потребує підтримки кожного.

Про це він заявив в прямому етері Вечір.LIVE 22 липня, у понеділок.

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В чому суть конфлікту бійця ЗСУ та одеського байкера

Судячи з відео і розповіді, які виклав у своєму Telegram-каналі громадський активіст Дем'ян Ганул, одеському байкеру не сподобались татуювання хлопця, який виявився військовослужбовцем.

Коли словесні аргументи в одесита закінчились, сталась бійка, і байкер став погрожувати ножем.

При цьому байкер висловлювався образливо у бік бійців ЗСУ і кричав, що вони "скоро всі загинуть", провокував мовний конфлікт і кричав, що їх всіх чимось "понакололи".

Реакція поліції на конфлікт

За даними Дем'яна Ганула, інцидентом на розі вулиць Бабеля та Головківській вже займається поліція, адже потерпілий написав відповідну заяву. Ганула стверджує, що і у СБУ й у поліції є всі підстави перевірити байкера, адже в його діях, на думку активіста, є порушення кількох статей кримінального кодексу.

"Якщо правоохоронці проігнорують цю подію, то буде вмикатись здорове суспільство, яке буде робити так, як вміє, адже цю особу вже встановлено. Але ми будуємо правову державу, тому треба, щоб правоохоронці притягнули негідника до відповідальності", — заявив Ганула у своєму Telegram.

Реакція військових на конфлікт в Одесі

На думку майора, заступника командира 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї ОДШБр Сергія Поємчука, подібні особи, що провокують військових, мають самостійно спробувати свої сили на фронті.

"Ті особи, які провокують, зневажають, я запрошую їх до нас, тримати оборону, знищувати ворога, можливо, вони тоді зрозуміють військових", — сказав Поємчук в етері Вечір.LIVE.

За словами Поємчука, такі чвари зараз не на часі. ЗСУ та Україна потребують підтримки, допомоги кожного. Він закликав кожного зупинитися та продовжувати плекати суспільну перемогу, адже тільки так можна здолати ворога.

Раніше повідомлялось, що в Одесі біля ринку "Привоз" поліцейські переслідували ймовірного порушника правопорядку. Однак на заваді стали місцеві — вони перекрили дорогу, чим завадили проїхати поліцейській автівці.

Також в Одесі під час затримання місцевий житель намагався видалити інформацію зі свого телефону, нецензурно висловлювався на адресу правоохоронців та чинив опір.