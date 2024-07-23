Военные отреагировали на скандал в Одессе с нападением на бойца ВСУ со стороны байкера

Фрагмент конфликта байкера и военного в Одессе. Фото: Скриншот

После нападения с ножом на военного ВСУ в Одессе последовала реакция украинских десантников на этот инцидент. Заместитель командира 2-го десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр Сергей Поемчук считает, что сейчас все подобные распри не к месту, ведь ВСУ нуждается в поддержке каждого.

Об этом он заявил в прямом эфире Вечір.LIVE 22 июля, в понедельник.

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В чем суть конфликта бойца ВСУ и одесского байкера

Судя по видео и рассказу, которые выложил в своем Telegram-канале общественный активист Демьян Ганул, одесскому байкеру не понравились татуировки парня, который оказался военнослужащим.

Когда словесные аргументы у одессита закончились, произошла потасовка, и байкер стал угрожать ножом.

При этом байкер высказывался оскорбительно в сторону бойцов ВСУ и кричал, что они "скоро все погибнут", провоцировал языковой конфликт и утверждал, что их всех чем-то "накололи".

Реакция полиции на конфликт

По данным Демьяна Ганула, инцидентом на пересечении улиц Бабеля и Головковской уже занимается полиция, ведь потерпевший написал соответствующее заявление. Ганул утверждает, что и у СБУ и у полиции есть все основания проверить байкера, ведь в его действиях, по мнению активиста, есть нарушение нескольких статей уголовного кодекса.

"Если правоохранители проигнорируют это событие, то будет включаться здоровое общество, которое будет делать так, как умеет, ведь это лицо уже установлено. Но мы строим правовое государство, поэтому надо, чтобы правоохранители привлекли негодяя к ответственности", — заявил Ганул в своем Telegram.

Реакция военных на конфликт в Одессе

По мнению майора, заместителя командира 2-го десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр Сергея Поемчука, подобные личности провоцирующие военных должны самостоятельно попробовать свои силы на фронте.

"Те лица, которые провоцируют, оскорбляют... Я приглашаю их к нам, держать оборону, уничтожать врага. Возможно, они тогда поймут военных", — сказал Поемчук в эфире Вечір.LIVE.

По словам Поемчука, такие распри сейчас не ко времени. ВСУ и Украина нуждаются в поддержке, помощи каждого. Он призвал каждого остановиться и продолжать лелеять общественную победу, ведь только так можно одолеть врага.

Ранее сообщалось, что в Одессе возле рынка "Привоз" полицейские преследовали предполагаемого нарушителя правопорядка. Однако помешали местные — они перекрыли дорогу, чем помешали проехать полицейскому автомобилю.

Также в Одессе во время задержания местный житель пытался удалить информацию со своего телефона, нецензурно высказывался в адрес правоохранителей и сопротивлялся.