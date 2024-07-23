Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Байкером с ножом, напавшим на бойца ВСУ, уже интересуется полиция — есть реакция и от военных arrow

Байкером с ножом, напавшим на бойца ВСУ, уже интересуется полиция — есть реакция и от военных

23 июля 2024 01:50
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Военные отреагировали на скандал в Одессе с нападением на бойца ВСУ со стороны байкера
Фрагмент конфликта байкера и военного в Одессе. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

После нападения с ножом на военного ВСУ в Одессе последовала реакция украинских десантников на этот инцидент. Заместитель командира 2-го десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр Сергей Поемчук считает, что сейчас все подобные распри не к месту, ведь ВСУ нуждается в поддержке каждого.

Об этом он заявил в прямом эфире Вечір.LIVE 22 июля, в понедельник.

Читайте также:

В чем суть конфликта бойца ВСУ и одесского байкера

Судя по видео и рассказу, которые выложил в своем Telegram-канале общественный активист Демьян Ганул, одесскому байкеру не понравились татуировки парня, который оказался военнослужащим.

Когда словесные аргументы у одессита закончились, произошла потасовка, и байкер стал угрожать ножом.

При этом байкер высказывался оскорбительно в сторону бойцов ВСУ и кричал, что они "скоро все погибнут", провоцировал языковой конфликт и утверждал, что их всех чем-то "накололи".

Реакция полиции на конфликт

По данным Демьяна Ганула, инцидентом на пересечении улиц Бабеля и Головковской уже занимается полиция, ведь потерпевший написал соответствующее заявление. Ганул утверждает, что и у СБУ и у полиции есть все основания проверить байкера, ведь в его действиях, по мнению активиста, есть нарушение нескольких статей уголовного кодекса.

"Если правоохранители проигнорируют это событие, то будет включаться здоровое общество, которое будет делать так, как умеет, ведь это лицо уже установлено. Но мы строим правовое государство, поэтому надо, чтобы правоохранители привлекли негодяя к ответственности", — заявил Ганул в своем Telegram.

Реакция военных на конфликт в Одессе

По мнению майора, заместителя командира 2-го десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр Сергея Поемчука, подобные личности провоцирующие военных должны самостоятельно попробовать свои силы на фронте.

"Те лица, которые провоцируют, оскорбляют... Я приглашаю их к нам, держать оборону, уничтожать врага. Возможно, они тогда поймут военных", — сказал Поемчук в эфире Вечір.LIVE.

По словам Поемчука, такие распри сейчас не ко времени. ВСУ и Украина нуждаются в поддержке, помощи каждого. Он призвал каждого остановиться и продолжать лелеять общественную победу, ведь только так можно одолеть врага.

Ранее сообщалось, что в Одессе возле рынка "Привоз" полицейские преследовали предполагаемого нарушителя правопорядка. Однако помешали местные — они перекрыли дорогу, чем помешали проехать полицейскому автомобилю.

Также в Одессе во время задержания местный житель пытался удалить информацию со своего телефона, нецензурно высказывался в адрес правоохранителей и сопротивлялся.

Одесса драка ВСУ конфликт языковой скандал Демьян Ганул

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных