Осінні канікули в Одесі 2025 — коли відпочиватимуть школярі

Діти сидять за партою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В одеських школах відбудуться осінні канікули. Раніше їх скасували, пояснюючи це бажанням використати кожен навчальний день до зими. Адже через атаки та проблеми з опаленням діти не зможуть перебувати в навчальних закладах. Однак місто вирішило повернути традиційний графік відпочинку.

Про це Новини.LIVE розповіла директорка освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Реклама

Читайте також:

Шкільні канікули

Олена Буйневич розповіла, що школярі підуть на канікули. Це рішення ухвалили через рекомендацію ОВА. Школярі сидітимуть вдома вже наступного тижня.

"Ми отримали лист від обласної військової адміністрації з підписом Олега Кіпера. Там була рекомендація повернутися до звичного графіку роботи шкіл, зважаючи на суспільне невдоволення скасуванням канікул", — повідомила посадовиця.

Тиждень тому в Одесі вирішили не проводити осінніх канікул, щоб учні могли більше часу приділити навчанню, поки є світло і стабільна ситуація. Планувалося, що цей період школярі використають для повторення матеріалу, без контрольних робіт і домашніх завдань. Тепер же школи повертаються до звичного розкладу, тож учні відпочиватимуть з 27 жовтня по 2 листопада.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині склали протокол на матір, діти якої прогулювали школу. Також ми писали про те, наскільки школи Одеси готові до зими.