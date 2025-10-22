Осінні канікули в Одесі 2025 — коли відпочиватимуть школярі

Батькам приготуватися — одеські школярі підуть на канікули
В одеських школах відбудуться осінні канікули. Раніше їх скасували, пояснюючи це бажанням використати кожен навчальний день до зими. Адже через атаки та проблеми з опаленням діти не зможуть перебувати в навчальних закладах. Однак місто вирішило повернути традиційний графік відпочинку.
Про це Новини.LIVE розповіла директорка освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.
Шкільні канікули
Олена Буйневич розповіла, що школярі підуть на канікули. Це рішення ухвалили через рекомендацію ОВА. Школярі сидітимуть вдома вже наступного тижня.
"Ми отримали лист від обласної військової адміністрації з підписом Олега Кіпера. Там була рекомендація повернутися до звичного графіку роботи шкіл, зважаючи на суспільне невдоволення скасуванням канікул", — повідомила посадовиця.
Тиждень тому в Одесі вирішили не проводити осінніх канікул, щоб учні могли більше часу приділити навчанню, поки є світло і стабільна ситуація. Планувалося, що цей період школярі використають для повторення матеріалу, без контрольних робіт і домашніх завдань. Тепер же школи повертаються до звичного розкладу, тож учні відпочиватимуть з 27 жовтня по 2 листопада.
Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині склали протокол на матір, діти якої прогулювали школу. Також ми писали про те, наскільки школи Одеси готові до зими.
Читайте Новини.LIVE!