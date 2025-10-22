Осенние каникулы в Одессе 2025 - когда будут отдыхать школьники

Дети сидят за партой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В одесских школах состоятся осенние каникулы. Ранее их отменили, объясняя это желанием использовать каждый учебный день до зимы. Ведь из-за атак и проблем с отоплением дети не смогут находиться в учебных заведениях. Однако город решил вернуть традиционный график отдыха.

Об этом Новини.LIVE рассказала директор образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Елена Буйневич рассказала, что школьники уйдут на каникулы. Это решение приняли из-за рекомендации ОВА. Школьники будут сидеть дома уже на следующей неделе.

"Мы получили письмо от областной военной администрации с подписью Олега Кипера. Там была рекомендация вернуться к привычному графику работы школ, учитывая общественное недовольство отменой каникул", — сообщила чиновница.

Неделю назад в Одессе решили не проводить осенних каникул, чтобы ученики могли больше времени уделить учебе, пока есть свет и стабильная ситуация. Планировалось, что этот период школьники используют для повторения материала, без контрольных работ и домашних заданий. Теперь же школы возвращаются к привычному расписанию, поэтому ученики будут отдыхать с 27 октября по 2 ноября.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области составили протокол на мать, дети которой прогуливали школу. Также мы писали о том, насколько школы Одессы готовы к зиме.